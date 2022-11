Rakete su pale na poljsko selo. Članak 5. NATO-a aktivirali su samo jednom. Mogu li i sada?

Dvije rakete su zalutale u grad Przewodów u Poljskoj na granici s Ukrajinom te pogodile sušare za žito. Dvoje ljudi je poginulo. Poljski premijer Mateusz Morawiecki sazvao je hitan sastanak odbora za pitanja nacionalne sigurnosti i obrane, objavio je u utorak vladin glasnogovornik na Twitteru.

S obzirom na to da su rakete pale na tlo zemlje koja je članica NATO-a znači li to da će se pozvati na članak 5?

Što je članak 5?

Članak 5. je načelo koje govori da je napad na jednu članicu NATO-a napad na sve članice. Bio je to kamen temeljac 30-članog saveza otkako je osnovan 1949. kao protuteža Sovjetskom Savezu.

Načelo ima za cilj odvratiti potencijalne protivnike od napada na članice NATO-a. Članak 5. jamči da se resursi cijelog saveza mogu koristiti za zaštitu svake pojedinačne države članice. To je ključno za mnoge manje zemlje koje bi bile bespomoćne bez svojih saveznika. Island, na primjer, nema stalnu vojsku.

Budući da je SAD najveća i najmoćnija članica NATO-a, svaka država u savezu je pod zaštitom SAD-a.

- Stranke su suglasne da će se oružani napad na jednog ili više njih u Europi ili Sjevernoj Americi smatrati napadom na sve njih i shodno tome su suglasne da, ako dođe do takvog oružanog napada, svaka od njih, koristeći pravo na pojedinačna ili kolektivna samoobrana priznata člankom 51. Povelje Ujedinjenih naroda, pomoći će stranci ili strankama koje su tako napadnute tako što će odmah, pojedinačno i u dogovoru s drugim strankama, poduzeti radnje koje smatra potrebnim, uključujući korištenje oružane snage, za obnovu i održavanje sigurnosti područja sjevernog Atlantika.

Svaki takav oružani napad i sve mjere poduzete kao rezultat toga odmah se izvještavaju Vijeću sigurnosti. Takve mjere prestaju kada Vijeće sigurnosti poduzme mjere potrebne za obnovu i održavanje međunarodnog mira i sigurnosti.

Tijekom Hladnog rata glavna zabrinutost bio je Sovjetski Savez, ali posljednjih godina u fokusu su pozornosti ruske agresivne akcije u istočnoj Europi.

Osim toga, članak 5. nije jedini koji bi u teoriji mogao biti primjenjen u ovakvoj situaciji. Tu je i članak 4. koji kaže da će se zemlje saveznice “zajednički savjetovati uvijek kada, prema mišljenju bilo koje od njih, bude ugrožena teritorijalna cjelovitost, politička neovisnost ili sigurnost bilo koje od stranaka”.

Je li se netko ikada pozvao na članak 5?

Članak 5. je samo jednom pozvan; nakon terorističkih napada na SAD 11. rujna 2001. godine.

Međutim, načelo članka 5. NATO-a proteže se dalje od napada na domovinu. Savez je također u nekoliko navrata poduzeo mjere kolektivne obrane, uključujući raspoređivanje raketa Patriot 2012. na sirijsko-turskoj granici te jačanje svojih snaga u Estoniji, Latviji, Litvi i Poljskoj nakon ruske aneksije Krima 2014. godine.

NATO saveznici također su se pridružili SAD-u u borbi u Afganistanu, Iraku i Siriji.

Kako se članak 5. primjenjuje na ruski napad na Ukrajinu?

Budući da Ukrajina nije članica NATO-a, SAD nije primoran štititi zemlju na isti način na koji bi napadnuta zemlja članica NATO-a.

No, mnogi susjedi Ukrajine su članovi saveza, a ako se ruski napad proširi na jednu od tih zemalja, članak 5. mogao bi potaknuti izravno sudjelovanje SAD-a i drugih članica NATO-a.

Što predstavlja napad na državu članicu NATO-a?

Jezik članka 5. navodi da je 'oružani napad' na državu članicu ono što pokreće kolektivnu akciju.

Ali ono što predstavlja 'oružani napad' ovisi o članicama NATO-a, a agresivno držanje Rusije već je izazvalo zabrinutost zbog spremnosti zemlje da potencijalno izazove odgovor NATO-a.

Na primjer, demokratski senator Mark Warner iz Virginije uoči početka ruske invazije rekao je za The Washington Post rekao da bi ruski cyber napad na Ukrajinu mogao dovesti do posljedica izvan predviđenih 'geografskih granica' i utjecati na članice NATO-a.

- To bi moglo utjecati na Poljsku ili Rumunjsku ili na baltičke države i uzrokovati štetu koja bi zatvorila bolnice, a potencijalno, tamo imate američke trupe. Ako se američke trupe u kamionu sudare jer su svjetla bila ugašena, mogli bi se približiti 5. članku- rekao je Warner, predsjednik obavještajnog odbora Senata.

Ruski napad na nuklearnu elektranu u Zaporožju, najveću u Europi, izazvao je sličnu zabrinutost. Dok su lokalne vlasti rekle da 'nije bilo promjene u razinama radijacije' na tom području, što ako je došlo do curenja radijacije koja se proširila na zemlju članicu NATO-a?

- To je pitanje koje treba postaviti savezu- rekao je glasnogovornik Pentagona John Kirby za CNN početkom ožujka 2022.

- Konkretno, samo bih podsjetio da članak 5. jasno daje do znanja da se radi o oružanom napadu na saveznika NATO-a koji pokreće članak 5. ... Ali kako se to tumači, to bi doista bilo nešto što bi NATO savez trebao odrediti.

Što američki dužnosnici sada govore o članku 5?

Antony Blinken ponovio je opredijeljenost SAD-a i saveznika prema članku 5. NATO-a, rekavši:

- Ako igdje dođe do bilo kakve agresije, na teritoriju NATO-a, na zemlje NATO-a, mi, Sjedinjene Države, svi naši saveznici i partneri poduzet ćemo mjere za obranu svakog centimetra teritorija NATO-a. To je tako jasno i izravno.

Komentari visokog američkog diplomata ponovili su obećanje predsjednika Joea Bidena tijekom njegovog obraćanja o stanju Unije da će 'braniti svaki pedalj teritorija NATO zemalja punom snagom naše kolektivne moći'.

To je nakon incidenta u Poljskoj ponovio i Pat Ryder, glasnogovornik Pentagona.

