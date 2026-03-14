Raketni napad na tvornicu u Iranu, poginulo 15 ljudi

Najmanje 15 ljudi poginulo je u subotu u raketnom napadu na tvornicu u središnjem iranskome gradu Ishafanu, izvijestila je poluslužbena novinska agencija Fars.

U vrijeme napada u tvornici, koja proizvodi grijalice i hladnjake, bili su radnici, navodi Fars.

Agencija je za raketni napad okrivila "američko-cionističkog neprijatelja".

Izraelska vojska zasad se nije oglasila o incidentu.