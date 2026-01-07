'Ralica nam je zatrpala cestu u Sv. Klari. Kao da ne živimo tu! A prilaze čiste uglavnom žene!'

Snijeg koji je padao gotovo 24 sata u Zagrebu prouzročio je probleme u prometu. Ralice su tijekom noći očistile snijeg s prometnica, no neki dijelovi, poput sporednih ulica u gradskim kvartovima nisu.

Čitatelji iz Svete Klare pišu nam kako se jutros zbog neočišćenih nisu uspjeli autom probiti iz ulice, pa su morali pješke do javnog prijevoza.

- Ralica nam je zatvorila ulicu snijegom kao da tu nitko ne živi. Suprug i ja smo nekako uspjeli proći na posao, ali kolegica koja živi u sporednoj ulici nije. Ralica je kompletno zatvorila ulicu velikom količinom snijega pa je morala na bus do Rebra.

Drugi čitatelj također govori kako je morao auto ostaviti u dvorištu. Nije problem hodati, kaže, ali problem je ako morate hodati po cesti.

- Pa 90 posto nogostupa je pod snijegom, ponegdje i 20 centimetara i više. Ljudi hodaju po cesti. Nije to samo do gradskih službi, svatko bi morao počistiti snijeg ispred svog prilaza. Do 8, 8:30 sati, to nije učinio gotovo nitko. U ovih pola sata vidio sam četvero ljudi kako čiste prilaze, troje od toga su bile žene. Sramota - govori nam čitatelj.

Kazne za neočišćen snijeg

Čim snježni pokrivač dosegne pet centimetara, čišćenje mora započeti. Ako snijeg nastavi padati, lopatanje se mora ponavljati. Led i opasne sige moraju se ukloniti odmah. Odgovornost snose vlasnici kuća, zgrada i poslovnih prostora. Oni su dužni očistiti:

- nogostup ispred nekretnine

- prilaze i ulaze u zgrade

- sve površine koje koriste pješaci

Prema Odluci o komunalnom redu, komunalni redari mogu izreći novčane kazne koje se kreću od 65 do čak 330 eura za fizičke osobe.