'Ramljak jednako Plenković, a Dalić ima ulogu gromobrana...'

Čelnik SDP-a Davor Bernardić izjavio je kako je Plenković Lex Agrokorom omogućio besramno bogaćenje Ramljaka i njegovih savjetnika te legalnu pljačku u Agrokoru.

- 27 tisuća ljudi koji rade u Agrokoru to gledaju i svaki dan strahuju za egzistenciju svojih obitelji. Ramljak u jedan mjesec ne zaradi koliko oni u čitavom radnom vijeku, rekao je Bernardić za Novu TV.

Upitan što bi on napravio da je premijer ustvrdio je kako je SDP predložio rješenje, izmjene predstečajnog i stečajnog zakona. "Iz ove bih pozicije automatski pokrenuo smjenu Ramljaka. Ramljak jednako Plenković. Martina Dalić je dobila ulogu gromobrana. Sve je to ista ekipa ortaka - Plenković, Dalić, Ramljak, Škegro... Ramljak mora otići, to je jasno, a to znači da i Plenković mora otići."

Kratko je komentirao i potez Ante Ramljaka, koji ga je tužio za klevetu, rekavši tek: "Bit će prilike za iznošenje argumenata". Vrativši se ponovno na Agrokor, ustvrdio je da ako nisu uspjeli riješiti problem u godinu dana, sigurno ga neće riješiti i u tri mjeseca koliko bi se produžio rok. "Ramljak je rekao da je pogriješio, ali nije rekao da će vratiti novac, nije li tako?"

Upitan tko je danas bio njihov kandidat za predsjednika Povjerenstva za sprečavanje sukoba interesa, kazao je kako su oni glasali za Daliju Orešković. "Hrvatskoj treba stabilnost institucija, a današnje je glasanje pokazalo kako vladajući, izgleda, nemaju većinu. Zbog svega što se događa, to nije ni čudno."

Na pitanje koji je službeni stav SDP-a o dolasku srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića, istaknuo je kako je on jasno kazao da je ovo "dio igrokaza Zagreba i Beograda, u kojem se želi pozicionirati Vučić kao lider u Srbiji, a Kolinda Grabar-Kitarović kao liderica u Hrvatskoj, pred izbore". Problemi se neće riješiti huškanjem nacionalističke retorike, pravi je problem u odnosima Hrvatske i Srbije pitanje granice, pitanje zatočenih i nestalih.