Rana intervencija nedostupna mnogoj djeci u Hrvatskoj

Postoji 47 programa rane intervencije koju koristi 2914 djece. Oko 10 posto obitelji uključenih u programe žive u ruralnim područjima, a za 85 posto njih usluge su predaleko od domova

<p>Više je od 24.000 djece u Hrvatskoj u dobi do pet godina s razvojnim teškoćama i treba usluge rane intervencije, no velik ih broj ostaje bez stručne pomoći zbog obiteljskog straha od stigme, siromaštva ili života u ruralnim područjima gdje su im usluge udaljene od domova.</p><p>Za djecu s razvojnim teškoćama ključno je da imaju podršku stručnjaka od najranije dobi. Podrška koju dobiju na vrijeme za njih znači priliku da razviju svoj puni potencijal i postanu aktivni članovi društva, istaknuto je u utorak u UNICEF-u na predstavljanju rezultata prve sveobuhvatne "Analize usluga rane intervencije u Hrvatskoj“.</p><p>Rezultati analize pokazuju da je u Hrvatskoj 24.169 djece u dobi do pet godina koja su potencijalni primatelji usluga rane intervencije, a samo jedno od osmero takve djece dobiva potrebne usluge.</p><p>Postoji 47 programa rane intervencije koju koristi 2914 djece. Oko 10 posto obitelji uključenih u programe žive u ruralnim područjima, a za 85 posto njih usluge su predaleko od domova.</p><h2>U programe rane intervencije zbog stigme se ne uključuje 45 posto obitelji</h2><p>Čak 45 posto obitelji ne uključuje se u programe rane intervencije zbog stigme povezane s teškoćama/invaliditetom. Rezultati pokazuju i da 15 do 25 posto obitelji uključenih u usluge rane intervencije živi u siromaštvu.</p><p>Analizu je proveo RISE institut (SAD) uz podršku hrvatskog Ministarstva zdravstva.</p><p>U UNICEF-u ističu da su prve godine života od iznimnog značaja za razvoj djeteta, a posebno rani razvoj i rana intervencija kod rizične djece, bez obzira da li se radilo o biološkim čimbenicima kao što su perinatalna oštećenja mozga i rijetke bolesti, ili o socijalnim rizicima. </p><h2>Povjerenstvo i Nacionalni plan rane intervencije</h2><p>Upoznata s potrebom interdisciplinarnog pristupa i nalaženja sustavnog rješenja, Vlada je osnovala Povjerenstvo za ranu intervenciju u djetinjstvu i Izvršnu radnu skupinu za izradu Nacionalnog strateškog plana za razvoj rane intervencije u djetinjstvu.</p><p>To bi trebao biti temelj za uspostavu i razvoj sustava rane intervencije u djetinjstvu, izradu stručnih smjernica, standarda i procedura za programe rane intervencije.</p><p><strong>Regina M. Castillo</strong>, predstojnica Ureda UNICEF-a za Hrvatsku, upozorila je na geografsku nejednakost u dostupnosti programa i potrebu za širenjem usluga, dok je pravobraniteljica za osobe s invaliditetom <strong>Anka Slonjšak </strong>podsjetila da Konvencija o pravima djeteta naglašava pravo djeteta s teškoćama u razvoju na ranu podršku.</p><p>Slonjšak upozorava na zabrinjavajuće podatke o broju djece koja zbog izostanka usluga neće razviti vlastite potencijale. Analiza je, kaže, ujedno pomoć Vladi i povjerenstvu za ranu intervenciju u djetinjstvu u donošenju nacionalnog strateškog plana te izradu Akcijskog plana, smjernica i standarda za usluge rane intervencije.</p><h2>Za 5 do 7 godina nacionalna pokrivenost ranom intervencijom</h2><p>Analizu je komentirao i ministar zdravstva <strong>Vili Beroš</strong>, uvjeren da bi se kroz razdoblje od pet do sedam godina mogla ostvariti potpuna nacionalna pokrivenost usluga rane intervencije te osigurati dostupnost tih usluga, bliže domu djece s razvojnim teškoćama i razvojnim rizicima.</p><p>Pravobraniteljica za djecu <strong>Helenca Pirnat Dragičević</strong> nužnim je ocijenila ulaganje dodatnih napora na razvijanju programa prilagođenih potrebama djece, dobnim skupinama i okolnostima u kojima žive.</p><p>- Stoga je potrebno na usluge rane intervencije u djetinjstvu gledati kao na usluge visokog prioriteta s ciljem razvijanja koordiniranih i multisektorskih strategija zasnovanih na pravima djece - poručila je.</p>