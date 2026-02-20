Ranko Ostojić objavio komentar o Dabri, a na uvrede odbrusio: 'Majmune, ja sam dragovoljac'

Napetosti koje se posljednjih dana prelijevaju s političke scene na društvene mreže dobile su novu epizodu nakon objave bivšeg ministra unutarnjih poslova i saborskog zastupnika SDP-a Ranko Ostojić, koji je podijelio fotografiju s izjavom političkog suparnika Josip Dabro, saborskog zastupnika Domovinskog pokreta i bivšeg ministra poljoprivrede.

Na fotografiji koju je Ostojić objavio vidi se Dabrina izjava: "Jesam li ikada promašio? Nemam se zašto ispričati", poručio je Dabro, referirajući se na snimku koja posljednjih dana izaziva reakcije u javnosti.

Na njoj pjeva stihove "u Madridu grobnica od zlata, u njoj leži vođa svih Hrvata", što je ponovno otvorilo rasprave u političkim krugovima. Ostojić je uz objavljenu fotografiju dodao kratku, ali oštru poruku: "Jesi, srećom, uvijek! Inače bi bilo mrtvih i po cesti i po kukuruzištu", napisao je, aludirajući na ranije snimke koje su prije nekoliko mjeseci dospjele u javnost, a na kojima se vidi Dabro kako koristi razna vatrena oružja.

Rasprava se ubrzo preselila i u komentare, gdje su se nizale podijeljene reakcije pratitelja. Jedan od komentara bio je posebno uvredljiv: "Partizančino, jesi li služio Domovini kada je trebalo? Ti se nekome rugaš? Glupane", napisao je jedan od komentatora.

Odgovor nije dugo čekao. Ostojić je uzvratio. : "Ja sam zapovjednik 1. satnije 1. bojne 141. brigada, a prije toga pripadnik Splitskog dobrovoljačkog bataljuna. Dragovoljac", poručio je