Rano upozorenje stiglo kasno? Učenici i roditelji zagrebačkih škola već znali da nema nastave

Zagrepčane je jučer oko 7.40 sati iznenadila poruka sustava za rano upozoravanje i upravljanje krizama (SRUUK).

- Cijeli tramvaj je svirao. Nisu svi znali ugasiti alarm - rekla nam je čitateljica koja je snimila trenutak kad se u javnom prijevozu upalio alarm obavijesti HR-ALARM.

Poruka je glasila da zbog opasnih vremenskih uvjeta i otklanjanja posljedica nevremena u zagrebačkim osnovnim i srednjim školama neće biti nastave. Takvu poruku dobili su i stanovnici Zagrebačke županije. I prije nego je stigla poruka SRUUK-a učenici zagrebačkih osnovnih i srednjih škola i njihovi roditelji dobili su obavijesti od razrednika da nastave zbog nevremena neće biti. Tako su učenici jedne zagrebačke srednje škole već u 6.18 sati obaviješteni da ne dolaze na nastavu, dok je razrednica jedne osnovne škole na zapadu grada roditeljima obavijest poslala oko 6.50 sati uz napomenu da je potrebno potvrditi primitak maila.

Pitali smo MUP pod kojim je Ravnateljstvo civilne zaštite zbog čega su poruke HR-ALARMA poslane tako kasno. Evo što su nam odgovorili.

- Ravnateljstvo civilne zaštite je u kontaktu s Gradom Zagrebom od 5.59 ujutro kada su najavili da su s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i mladih u kontaktu radi odgode škole za područje Grada Zagreba te da će se vjerojatno tražiti slanje SRUUK poruke. Budući da do 7.30 u Županijski centar 112 Zagreb nije zaprimljen službeni zahtjev za slanje SRUUK poruke, a da su i Ministarstvo i Grad Zagreb već službeno putem svojih mreža i medija komunicirali prema javnosti da se neće održati nastava na području Grada Zagreba, ravnatelj Ravnateljstva civilne zaštite je, koristeći iznimnu mogućnost iz članka 7. Pravilnika, a zbog značaja za veliki broj građana Grada Zagreba, u 7.35 donio odluku da se pošalje poruka o neodržavanju nastave na području Grada Zagreba, kao dodatnu informaciju građanima Grada Zagreba koji eventualno takvu informaciju o odgodi nastave nisu primili - kažu iz MUP-a.

Napominju da je druga SRUUK poruka poslana za područje Zagrebačke županije na zahtjev Stožera civilne zaštite koji je telefonski zaprimljen u Županijski centar 112 Zagreb u 7.56 kad je sadržaj odluke zapisan te je SRUUK poruka poslana za područje Zagrebačke županije u 8.03 sati.



Riječ je o sustavu za rano upozoravanje i upravljanje krizama, kojim se u Hrvatskoj od kolovoza 2023. godine porukama putem mobilnih telefona obavještava građane i sudionike civilne zaštite o opasnostima koje prijete i mjerama koje je potrebno poduzeti za smanjenje ljudskih žrtava i materijalnih šteta. Poruke upozorenja o izvanrednim događajima šalju se stanovnicima određenog područja Hrvatske, kao i posjetiteljima na tom području, u slučajevima prirodnih nepogoda i katastrofa, velikih nesreća, epidemija ili drugih većih kriza. Uz obavijest o opasnostima, poruka obično sadrži i upute.

Prve probne poruke SRUUK je počeo slati 3. lipnja 2023. godine. Vrijednost projekta bila je 8,361.000 eura, od čega je EU sufinancirala projekt sa 7,107.000 eura bespovratnih sredstava.

120 km/h km/h

puhao je vjetar u metropoli. Najjači udar zabilježen je u 6 sati na Črnomercu.

1000+

poziva je zabilježio Centar 112 od četvrtka u podne do jučer. Isti broj poziva je u Zagrebu i ostatku Hrvatske.

150+

vozila je prijavljena šteta zbog posljedica nevremena. Stabala su padala na automobile.

50+

krovova je u Zagrebu oštećeno. Radi se o kućama, zgradama i javnim objektima.