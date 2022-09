Raos i dalje u teškom stanju, ali ide na bolje. Susjedi s Hvara: 'Živio je u groznim uvjetima...'

Zdravstveno stanje književnika i prevoditelja Predraga Raosa je bolje, stabiliziralo se, ali još je vrlo ozbiljno, javlja Večernji list, koji u splitskom KBC-u doznaje kako je doveden u vrlo lošem stanju, s teškom anemijom, kojoj se još ne zna uzrok.

O prisilnoj hospitalizaciji Raosa javnost je obavijestila pjesnikinja Dorta Jagić. Njezina objava uznemirila je njegove prijatelje, ali i širu javnost, pogotovo nakon što je objavljena Raosova izjava "kako sumnja da mu se cijeli slučaj namješta i to zbog imovine". On posljednjih godina živi na Hvaru, odakle su ga i prisilno odveli...

- Moguće je da se netko želi dokopati njegove kuće. Predrag Raos je, bez obzira na godine i osamljenički život kojim živi, čovjek britke pameti i ako on to kaže, onda je i meni sumnjivo. Grozan je način kako su ga odveli protiv njegove volje, nosili su ga, ali moram vam reći da se stvarno nešto moralo poduzeti. On živi zatvoren u kući otkako je počela korona, ne izlazi i nikoga ne pušta unutra. Nije lipo reć, ali oko kuće mu je sve puno smeća i smrdi - rekli su za Večernji list stanovnici Hvara. Dodali su da je Raos živio u groznim uvjetima.

Prijateljica: Ovo je sramotno!

- Nevjerojatno je i sramotno što su ga na silu, vezanog i nemoćnog, odveli u bolnicu, a on je cijelo vrijeme, a i sada, potpuno priseban - rekla je Raosova prijateljica Sunčica Uhitil, koja je s njim razgovarala.

Izjavila je i kako Raos nema pristup svojem mobitelu, te kako je književnik rekao da je sve organizirao jedan znanac, koji se predstavio kao njegov rođak i dobar prijatelj te naveo socijalnu službu da mu s vatrogascima i policijom doslovno provale u dom.

- Navodno je o svemu obavijestio odvjetnike, a i ja sam kontaktirala pučku pravobraniteljicu i upozorila kako postoji mogućnost da taj takozvani dušebrižnik manipulira situacijom ne bi li ga prikazao kao neuračunljivu osobu i dokopao se njegove imovine - dodala je Uhitil.

Rekla je da je, kad je došao u bolnicu, imao tešku anemiju, zbog čega je primio nekoliko doza krvi i da je sad dobro.

Koliko će dugo morati ostati u bolnici, nije poznato.

