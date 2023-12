Rašeta predstavio Tita u Puli: Htio sam napraviti self-help priručnik o Titovu životu

Na predstavljanju knjige autora Borisa Rašete “Tito povjerljivo i osobno”, u izdanju 24sata i Frakture, na 29. Sajmu knjige u Puli tražila se stolica više. Rijetko tko u publici nije imao svoj primjerak ovog, drugog izdanja nove biografije od oko 700 stranica. Kako je rečeno, Tito je bez ikakve sumnje najvažnija povijesna ličnost koja se rodila u našim krajevima. Taj bravar, politički radnik, vojnik, kazališni amater, vrsni mačevalac i još puno toga, kroz Rašetino “pero” prikazan je prije svega kao čovjek.

Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

Priručnik o tome kako biti Tito

- Motiv za pisanje knjige bio je potpuno neobičan. Često puta dođem navečer u stan i nemam se snage se obrijati. Ostavljam to za sutradan. Onda sam u jednom od Titovih intevjua vidio da se na Sutjesci tijekom te cijele užasne bitke,Tito nije obrijao samo jednom. Onda kada je bio ranjen. Povezivao sam fragmente njegove psihologije. Dva teška ranjavanja u Prvom svjetskom ratu, potres mozga, šestogodišnja robija u Lepoglavi, pa Drugi svjetski rat koji je nalikovao na “dolinu suza” i bježaniju od jedne bitke do druge, pa sva opkoljavanja nakon Drugog svjetskog rata... pitao sam se nije li najnormalnije da čovjek već nakon Prvog svjetskog rata oboli od nekog PTSP-a i da izgubi volju za životom. A drug Tito ide iz bitke u bitku, na robiju... i cijelo vrijeme je veseo. Vidimo ga u Africi kako pleše s urođenicima u bijelom odijelu i iz tog čovjeka zrači neobično veselje. Namjeravao sam napraviti zapravo “self -help” priručnik-kako biti Josip Broz Tito, proći cijeli pakao i dolinu suza, bez da te život natjera na radikalna rješenja. Mislio sam napisati knjigu od kojih 150 stranica,ali se zadatak pokazao puno zahtjevniji i daje puno više mogućnosti nego što bi bio sam “self-help” - u uvodnom razgovoru je ispričao autor.

'Ljudi ne vjeruju da je bio iz Kumrovca'

Puno desetljeća nakon Titove smrti, kako dalje kaže autor, dosta ljudi ne vjeruje da je Tito bio Josip Broz iz Kumrovca.

- Zato što je ta karijera, taj život bio potpuno nemoguć iz svih racionalnih koordinata. On je sin nekog lugara,pijanca koji ga maltretira i on provodi tolike ratove, na korak je do Nobelove nagrade i završava kao najpopularniji državnik na svijetu sa najvećim sprovodom. Ljudi jednostavno misle da nije moguće da čovjek te karijere, tog profila i elegancije, da je bio neki “seljak” iz Kumrovca. Taj kompleks motiva me natjerao da napišem knjigu koja je skraćeno završila na 700 stranica - objasnio je Rašeta.

Urednik knjige Goran Gavranović kazao je da nije bilo teško kratiti, ali je bilo obilno.

- Knjiga je u svom izvornom obliku bila dvostruko dulja. To obilje materijala bilo je toliko veliko da je autoru bilo žao bilo što izbaciti. Ali, većina stvari koje smo kratili su za sam narativ, kronologiju i srž priče bile “fusnote”. Vrlo jednostavno je bilo izbacivati višak koji je udaljavao pogled čitatelja od same velike priče o jednoj osobnosti,čovjeku, gledano s bilo koje strane - kazao je Gavranović.

'Virenje kroz ključanicu Titova ureda'

Rašeta je dodao da se slijepo držao provjerljivosti i autentičnosti izvora.

- Ovo je virenje kroz ključanicu ureda druga Tita, ali ne i njegove spavaće sobe. Nastojao sam, istražujući njegov život, osloniti se isključivo na izvore koji su vjerodostojni - naglasio je. Tako je naišao i na podatak da je Tito pobjegao sa svojih 17 godina života sa bravarskog zanata u Sisku, samo da bi bio glumac u opereti “Vesela udovica”.

- On mjesec,dva prije završetka obrta bježi da bi bio glumac. I nastupa u Osijeku deset dana i pamti svaki detalj. Tito je već sa 17 godina nosio u sebi jedan histrionski potencijal i bio rođeni glumac. Tito manikira nokte pred Drugi svjetski rat, a istovremeno ga vidite kako u Sloveniji spava na nekom štaglju i piše Partijsku deklaraciju i ubija zmiju koja mu se približava. I slika je. U sabranim djelima koje je izdavala bivša država možete vidjeti sliku Tita koji drži zmiju na štapu. Potpis pod fotografiju bio je Josip Broz Tito. Čovjek je znači nosio na štalu u Sloveniji fotoaparat sa sobom. Od samog početka bio je svjestan svoje povijesne dimenzije - ispričao je Rašeta.

Bit će još izdanja

Povezuje dalje kako ga se u Bosni moglo vidjeti kako mu je krava pojela odijelo, kako putuje od Mannheima do Munchena pješke..., ali i pleše valcer u Beču i bavi se aritokratskim sportom-mačevanjem. Autor kaže da je riječ o fizionomiji koja je izrazito fleksibilna. Jedino mjesto gdje se Tito ne zadržava previše je radno mjesto.

- Bude po dva, tri mjeseca, daje otkaz, diže radnike i pobunu. Tito već tridesetih godina stranim ljudima na Balkanu ne izgleda kao netko tko se mogao roditi u Kumrovcu. Ali on je u Beču išao na tečajeve valcera, plesao polke, bio je izvrstan mačevalac i na prventru Austrougarske dobio je srebrnu medalju. Ljudima je i danas nejasno kako je taj čovjek iz Kumrovca mogao postići tu vrstu karijere i uspjeha - ispričao je posjetiteljima detalje iz Titovog života.

Gavranović je dodao da knjiga sigurno doživjeti još koje izdanje.

- Postojala je ideja da ova knjiga bude u dva dijela. Ali, kada čitatelj dođe do kraja prvog dijela knjige, dolaska u Beograd i ulaska u Beli dvor, jednostavno se želi čitati dalje. Vjerojatno će biti još toga ali ovu knjigu najprije treba pustiti da živi. Ovo je prva prava, nesmetana biografija o čovjeku sa svim njegovim uspjesima, neruspjesima, strahovima, manama. Vrlo vjerojatno će sami materijali i arhivi zahtijevati neke nove obrade i poglede - rekao je Gavranović.