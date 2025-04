Raskol: 'Kum Goluža je skupljao potpise za Mariju po zimi i kiši. Ali njenoj ambiciji nema kraja'

Nikola Grmoja i Božo Petrov krenuli su negdje u proljeće prošle godine iz Metkovića u Zagreb kako bi pokušali uvjeriti Ninu Raspudića i Mariju Selak Raspudić da se vrate u Most. Prevalili su 500 kilometara, došli do obiteljskog stana para Raspudića u Šarengradskoj i pozvonili. I opet zvonili. Dugo je trebalo da proviri kuštrava glava muža Raspudića. Nino, onako uspravan ko ponosni Crnogorac Milo Đukanović, nimalo nije bio fasciniran iznenadnim gostima. Kao da su tek napadni inkasatori došli po tv pristojbu, a ne donedavna složna politička braća. Ukratko, mala delegacija nije puštena u stan, a to je jamčio profesor Raspudić svojim ispriječenim tijelom. Tek im je, gotovo s prezirom, dobacio: ‘Vi ste izdali moju Mariju!’ I to je bilo to. Ova dvojica su ostala u čudu. Zli jezici pričaju da je svemu ovome prethodila operacija izlaska para Selak-Raspudić iz stranke. I to kada su shvatili da Marija ipak neće biti prva na listi Mosta na izborima za EU parlament i da nema ništa od života u Bruxellsu i lijepe plaćice.

