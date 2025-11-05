Raskol u Domovinskom pokretu zbog Splita: Dabro, Markuš i Mlinarić kontra Penavine osude

Osuđuje li ili podržava Domovinski pokret maskirane muškarce koji su u Splitu prekinuli Dane srpske kulture i otjerali folkloraše? Sudeći prema javnim istupima i objavama, čini se da se vrh stranke ili potpuno raskolio u stavu ili pokušava sjediti na dvije stolice – s jedne strane prikazati se kao civilizirana stranka, a s druge zadržati glasove desnice.

Predsjednik stranke Ivan Penava je u javnim istupima jučer osudio nemili incident.

- Osuđujemo ga i ja i Domovinski pokret. Živimo u demokratskom društvu, u slobodnoj hrvatskoj državi, gdje se nitko tko izravno ne predstavlja ugrozu za hrvatski narod i građane RH ne treba osjećati izloženim ni po kojem pitanju, iz jednostavnog razloga što imamo svoju državu i svoje institucije - poručio je Penava.

Međutim, Domovinski pokret Splitsko-dalmatinske županije dao je punu podršku „mladim hrabrim ljudima“ koji su prekinuli manifestaciju. Županijsku organizaciju vodi Marko Žaja, koji je ujedno i posebni savjetnik HDZ-ova ministra turizma Tončija Glavine. Andrej Plenković kratko je komentirao tu objavu: „To je loše.“ Penava je pak sinoć, na pitanje o sankcijama, izjavio da su već obavljeni neki razgovori.

No, drugi iz vrha stranke podržali su i Žaju i objavu županijskog ogranka DP-a, u kojoj se navodi:

„Hrvatska je slobodna zemlja, ali sloboda podrazumijeva i poštovanje prema žrtvi. Onaj tko to ignorira, svjesno vrijeđa osjećaje hrvatskih građana. Također, ovom prilikom izražavamo punu podršku hrabrim mladim ljudima koji su na pristojan i dostojanstven način izrazili svoje građansko neslaganje s provokativnim skupom i prekinuli ga. Njihova poruka je jasna: U Splitu se ne pljuje po Vukovaru i Hrvatskoj! Split živi i diše žrtvu Vukovara – grada heroja i prijatelja Splita. Tko to ne razumije, neka uči i ne provocira.“

Ovakav stav, koji je u potpunoj suprotnosti s onim što je rekao Penava, podržali su Penavin zamjenik i saborski zastupnik Stipe Mlinarić Ćipe, glavni tajnik stranke Josip Dabro te član predsjedništva stranke Damir Markuš. Svi su oni objavu označili emotikonom podrške ili palcem gore. I DP-ov ministar poljoprivrede David Vlajčić je „lajkao“ objavu, ali se predomislio i izbrisao ju. Dabro, Mlinarić i Markuš nisu povukli svoju podršku. Dapače, Dabro je iste noći objavio dodatnu fotografiju na kojoj je zagrljen s Markom Žajom, uz poruku: „Ne može se slomiti onaj koji ide srcem i stoji iza istine.“

U svakom slučaju, Penavina tvrdnja da i on osobno i Domovinski pokret osuđuju incident nikako ne može biti točna kad je riječ o vodstvu stranke.