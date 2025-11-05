Obavijesti

News

Komentari 18
NEMILI INCIDENT

Raskol u Domovinskom pokretu zbog Splita: Dabro, Markuš i Mlinarić kontra Penavine osude

Piše Ivan Pandžić,
Čitanje članka: 1 min
Raskol u Domovinskom pokretu zbog Splita: Dabro, Markuš i Mlinarić kontra Penavine osude
3
Foto: PIXSELL/

Ivan Penava je poručio da i on i cijeli Domovinsko pokret osuđuju upad maskiranih ljudi i prekid Dana srpske kulture. Ali njegovi najbliži suradnici su podržali objavu u kojem im se daje podrška kao hrabrim ljudima...

Osuđuje li ili podržava Domovinski pokret maskirane muškarce koji su u Splitu prekinuli Dane srpske kulture i otjerali folkloraše? Sudeći prema javnim istupima i objavama, čini se da se vrh stranke ili potpuno raskolio u stavu ili pokušava sjediti na dvije stolice – s jedne strane prikazati se kao civilizirana stranka, a s druge zadržati glasove desnice.

Predsjednik stranke Ivan Penava je u javnim istupima jučer osudio nemili incident. 

- Osuđujemo ga i ja i Domovinski pokret. Živimo u demokratskom društvu, u slobodnoj hrvatskoj državi, gdje se nitko tko izravno ne predstavlja ugrozu za hrvatski narod i građane RH ne treba osjećati izloženim ni po kojem pitanju, iz jednostavnog razloga što imamo svoju državu i svoje institucije - poručio je Penava.

Međutim, Domovinski pokret Splitsko-dalmatinske županije dao je punu podršku „mladim hrabrim ljudima“ koji su prekinuli manifestaciju. Županijsku organizaciju vodi Marko Žaja, koji je ujedno i posebni savjetnik HDZ-ova ministra turizma Tončija Glavine. Andrej Plenković kratko je komentirao tu objavu: „To je loše.“ Penava je pak sinoć, na pitanje o sankcijama, izjavio da su već obavljeni neki razgovori.

No, drugi iz vrha stranke podržali su i Žaju i objavu županijskog ogranka DP-a, u kojoj se navodi:
„Hrvatska je slobodna zemlja, ali sloboda podrazumijeva i poštovanje prema žrtvi. Onaj tko to ignorira, svjesno vrijeđa osjećaje hrvatskih građana. Također, ovom prilikom izražavamo punu podršku hrabrim mladim ljudima koji su na pristojan i dostojanstven način izrazili svoje građansko neslaganje s provokativnim skupom i prekinuli ga. Njihova poruka je jasna: U Splitu se ne pljuje po Vukovaru i Hrvatskoj! Split živi i diše žrtvu Vukovara – grada heroja i prijatelja Splita. Tko to ne razumije, neka uči i ne provocira.“

Ovakav stav, koji je u potpunoj suprotnosti s onim što je rekao Penava, podržali su Penavin zamjenik i saborski zastupnik Stipe Mlinarić Ćipe, glavni tajnik stranke Josip Dabro te član predsjedništva stranke Damir Markuš. Svi su oni objavu označili emotikonom podrške ili palcem gore. I DP-ov ministar poljoprivrede David Vlajčić je „lajkao“ objavu, ali se predomislio i izbrisao ju. Dabro, Mlinarić i Markuš nisu povukli svoju podršku. Dapače, Dabro je iste noći objavio dodatnu fotografiju na kojoj je zagrljen s Markom Žajom, uz poruku: „Ne može se slomiti onaj koji ide srcem i stoji iza istine.“

U svakom slučaju, Penavina tvrdnja da i on osobno i Domovinski pokret osuđuju incident nikako ne može biti točna kad je riječ o vodstvu stranke.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 18
VIDEO Buktinja u Svetoj Nedelji, pomažu 'tenkovi' za gašenje: 'Užas, sve je puno crnog dima'
VATROGASCI NA TERENU

VIDEO Buktinja u Svetoj Nedelji, pomažu 'tenkovi' za gašenje: 'Užas, sve je puno crnog dima'

Ogroman oblak crnog dima proširio se u utorak, 4. studenog nešto prije podneva iz Svete Nedelje
SNIMKE UŽASA Apokaliptične scene kod Zagreba: Buktinja je ogromna! Stižu upozorenja
POŽAR U SV. NEDELJI

SNIMKE UŽASA Apokaliptične scene kod Zagreba: Buktinja je ogromna! Stižu upozorenja

Gusti crni oblak prekrio je u utorak nešto prije podne Svetu Nedelju. Izbio je veliki požar, gori skladište guma, crni oblak vidi se i iz dijelova Zagreba... Na terenu su jake vatrogasne snage, stigla je i Hitna pomoć. Građanima na mobitele pristiže SMS upozorenja od 112: "- Požar skladišta guma, NOVAKI, zatvorite prozore i ne približavajte se mjestu požara. Pratite upute nadležnih službi", stoji u poruci.
VIDEO/ FOTO Pogledajte oblak dima koji se nadvio nad cijeli Zagreb: 'Zastrašujuća gljiva'
UŽASNE SCENE

VIDEO/ FOTO Pogledajte oblak dima koji se nadvio nad cijeli Zagreb: 'Zastrašujuća gljiva'

Ogroman oblak crnog dima proširio se u utorak nešto prije podneva iz Svete Nedelje. Izbio je veliki požar, a vatra je, prema prvim neslužbenim informacijama, zahvatila skladište guma. Gusti crni dim vidi se s rubnih dijelova Zagreba

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025