Raskol u klubu Selak Raspudić: Zekanović 'preoteo' zastupnicu, u Skupštinu ulazi Čehinja Eliška

Klub gradskih zastupnika Marije Selak Raspudić u zagrebačkoj Gradskoj skupštini ima novu članicu. Nakon što je Damir Firšt, koji je u kampanji predstavljen kao kandidat za njezinog zamjenika, podnio ostavku, u Skupštinu ulazi Eliška Djokicova, piše Index.

Djokicova je rođena u Pragu, a kao dijete doselila je u Zagreb, gdje se školovala i odrasla. Profesionalnu karijeru gradila je u agenciji Ipsos, gdje je nekoliko godina radila kao voditeljica projekata za međunarodno tržište u globalnom operativnom središtu.

Zagreb: Doček izbornih rezultata u izbornom stožeru Marije Selak Raspudić | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Do ulaska nove zastupnice došlo je nakon odlaska Damira Firšta, koji se dogodio pod znatno mirnijim okolnostima od onog Kristine Tabak. Selak Raspudić ističe kako je Firšt ostavku podnio korektno te da njegov odlazak s mjesta zastupnika ne znači i napuštanje politike ili njihovog tima.

Firšt ostaje savjetnik

​- Ne povlači se iz politike, ostaje dio našeg tima, ali više nije gradski zastupnik. Nije to ništa neobično. Na istoj sjednici obaviješteni smo i da Mauro Sirotnjak više nije zastupnik Možemo u Gradskoj skupštini. To su uobičajene stvari - pojasnila je, dodajući da takve promjene nisu rijetkost u politici.

Zagreb: Konferencija za medije kandidatkinje za gradonačelnicu Grada Zagreba, Marije Selak Raspudić | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

I sam Firšt potvrdio je u kratkom razgovoru da je podnio ostavku, no o konkretnim razlozima nije želio govoriti. Na pitanje o svojoj budućnosti u politici, bio je jasan.

​- Ostajem u istom timu - rekao je kratko Firšt, potvrdivši da će nastaviti djelovati kao savjetnik.

Tabak prešla u Zekanovićevu stranku

Promjene u klubu dogodile su se nakon što je iz njega izbačena i Kristina Tabak, koja je prešla u stranku Hrvoja Zekanovića i tamo postala potpredsjednica Hrvatske demokršćanske stranke (HDS). Zanimljivo je da je Selak Raspudić, kako je sama potvrdila za medije, za politički angažman svoje donedavne suradnice doznala iz novinskih napisa. To je bio okidač za brzu reakciju unutar kluba.

Zagreb: Konferencija za medije kandidatkinje za gradonačelnicu Grada Zagreba, Marije Selak Raspudić | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

​- Dragana Turkalj, predsjednica našeg kluba, upoznala je članove s tom informacijom i tražila da se klub očituje. Jednoglasno je odlučeno, u skladu s našim programskim smjernicama, da se Tabak izbaci iz kluba - izjavila je Selak Raspudić.

Tabak je prije angažmana u kampanji Selak Raspudić bila i članica Mosta, stranke s kojom su se supružnici Raspudić razišli neposredno prije parlamentarnih izbora.