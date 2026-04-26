Raskrinkao Sanadera, sada prvi put otkriva: 'Prijetili su mojoj obitelji, poruka je bila jasna...'

Damir Mihanović, menadžer, profesor i konzultant čije je ime u javnosti trajno povezano s aferom Fimi Media i pravosudnim epilogom koji je uključivao i zatvorsku kaznu bivšeg premijera Ive Sanadera, na konferenciji „Slijedi svoj poziv” u Zagrebu otvoreno je govorio o trenutku koji mu je obilježio život i karijeru.

Mihanović iza sebe ima dugogodišnje iskustvo upravljanja velikim sustavima, uključujući pozicije člana uprave, zamjenika predsjednika uprave i predsjednika uprave u grupi Croatia osiguranje, Krašu i investicijskom fondu Nexus. Ipak, njegov javni put najviše je obilježen 2010. godinom i aferom Fimi Media, kada je kao jedan od prvih iznutra upozorio na nepravilnosti i odbio sudjelovati u sustavu pogodovanja.

- Godina 2010. i slučaj Fimi Media za mene su bili duboko formativni. Često kažem da sam bio slučajni heroj jer na sastanak kod premijera nije ni trebao ići predsjednik uprave nego sam otišao ja kao njegov zamjenik jer je on bio na putu- kazao je Mihanović.

Upravo taj odlazak na sastanak i odluka da odbije sudjelovati u pogodovanju postali su prekretnica nakon koje, kako kaže, više ništa nije bilo isto. Sustav koji je funkcionirao kroz pogodovanja i politički pritisak pokazao je svoju najopasniju stranu kada su prijetnje postale osobne. Odluka da se odbije pogodovanje bila je trenutak nakon kojeg više ništa nije ostalo isto.

- Nakon što smo odbili pogodovanje Fimi Mediji, počele su anonimne prijetnje mojoj obitelji, konkretno mojoj kćeri. Dobili smo fotokopiju Jutarnjeg lista s naslovnicom “Ubijena Ivana Hodak”. To nije bila apstraktna prijetnja nego vrlo jasna poruka. U tom trenutku posebno mi se vratio film Ucjena s Melom Gibsonom. To je trenutak u kojem čovjek prestaje biti samo meta straha i odluči se suprotstaviti. Tada više ne govorite o teoriji nego donosite odluku. Tada sam, slikovito rečeno, od lovine postao lovac. To iskustvo me naučilo da etičko vodstvo nije teorija nego spremnost da čovjek plati cijenu za istinu i ispravno djelovanje. Takve odluke često nisu popularne niti jednostavne, ali upravo u tim trenucima lider pokazuje svoj stvarni karakter. Dugoročno gledano povjerenje, vjerodostojnost i integritet grade se upravo kroz takve izbore, a to su vrijednosti koje nijedan sustav ili funkcija ne mogu nadomjestiti- rekao je na panelu Damir Mihanović.

Slučaj Fimi Media kasnije je rezultirao jednim od najvažnijih pravosudnih epiloga u modernoj Hrvatskoj, a Mihanovićeva odluka da ne pristane na pogodovanje ostala je primjer osobnog integriteta u sustavu u kojem je cijena takve odluke bila iznimno visoka.

Danas živi znatno mirnijim životom i vratio se u rodni Split. Dolazi iz obitelji snažno prisutne u javnom životu, njegov otac Marin Mihanović bio je diplomat u vrijeme predsjednika Franje Tuđmana, službujući u Berlinu, blizak rod bio mu je Nedjeljko Mihanović, prvi predsjednik Hrvatskog sabora nakon osamostaljenja, dok je njegov stric Zvonimir Mihanović jedan od najcjenjenijih suvremenih hrvatskih slikara. No, unatoč takvom zaleđu, njegov profesionalni put obilježile su osobne odluke koje su imale vrlo konkretne posljedice.

Govoreći o svom sadašnjem profesionalnom radu, posebno je istaknuo suradnju sa studentima i važnost povezivanja teorije i prakse.

- Profesor ne bi smio prenositi samo znanje iz knjiga nego i iskustvo, odgovornost, karakter i vrijednosti. Mene to istinski ispunjava- kaže Mihanović. Upravo u tom spoju vidi najveću vrijednost obrazovanja.

- Studenti najviše dobivaju kada uz teorijska znanja imaju priliku razumjeti kako ona funkcioniraju u stvarnim poslovnim situacijama i kako se odluke donose u uvjetima neizvjesnosti. Mislim da je danas ključno mlade ljude ne samo obrazovati nego ih osamostaliti i ohrabriti. Često imam dojam da preopširni kolegiji razviju veliku analitičnost ali istodobno uguše onu zdravu poduzetničku odvažnost. Zato je ključno pronaći ravnotežu između teorijskog znanja i razvoja praktičnih vještina, ali i načina razmišljanja koji potiče inicijativu, odgovornost i spremnost na donošenje odluka- kaže Mihanović.

Dodao je i da ne prihvaća ideju da se za društvo trebaju brinuti samo političari.

- Ako vidimo nepravdu, ako vidimo devijaciju i znamo da nešto nije ispravno, onda ne možemo reći da to nije naš posao. Upravo tu dolazimo do pitanja etičkog vodstva. Etičko vodstvo za mene znači djelovati i onda kada je to teško, kada postoji osobni rizik ili cijena koju treba platiti. To nije pitanje pozicije nego karaktera i osobnog integriteta- ističe Mihanović. Govoreći o budućnosti, posebno se osvrnuo na tehnologiju i umjetnu inteligenciju, ali uz jasan naglasak da tehnologija sama po sebi nije dovoljna. Jer, kako je kroz cijelo svoje izlaganje pokazao, ključne odluke i dalje donosi čovjek i upravo u tim trenucima najjasnije se vidi njegov karakter. Na kraju se osvrnuo i na stanje u državi opisujući Hrvatsku kao uređenu i stabilnu državu koja je gotovo nevjerojatnom brzinom napredovala u posljednjih dvadesetak godina.

- U društvu još uvijek ima previše apatije i beznađa. Da, mnoge stvari treba mijenjati ili popraviti ali realnost je takva da se u Hrvatskoj nikad nije živjelo ljepše, sigurnije i sretnije. Moramo biti svjesni da je od osnutka države prošlo malo više od 30 godina.

To je rekordno kratak period u etapi jednog društva u kojoj je Hrvatska preživjela rat, bolnu tranziciju da bi danas postala dio društva elitnih i uređenih zemalja- zaključio je Mihanović.

Treće izdanje konferencije, održano u organizaciji Centra Ignacije, okupilo je istaknute predstavnike poslovnog, znanstvenog i društvenog života s ciljem otvaranja razgovora o liderstvu utemeljenom na vrijednostima, osobnoj odgovornosti i integritetu. Među govornicima su bili Stjepan Orešković, Pero Kuterovac, Sandra Paović, Zlatko Hrkać, Boris Trupčević, Andrija Jarak, Božo Skoko i brojni drugi, no posebno se istaknuo nastup Damira Mihanovića.