Raspad usred sjednice: Nema više kluba liberala u skupštini

Klub gradskih zastupnika Liberali u Skupštini Grada Zagreba se raspao. Informaciju je javnosti obznanio predsjednik Gradske skupštine Matej Mišić neposredno prije rasprave o ustavnoj tužbi koju protiv Vlade podiže gradonačelnik Tomislav Tomašević zbog organizacije dočeka rukometaša.

Klub Liberali prestao je postojati nakon što je iz njega istupila zastupnica HSLS-a Gabriela Bošnjak, piše Krešimir Antunović u Jutarnji listu. U Klubu su, uz nju, bile i Dina Dogan (nezavisna) te Ivka Odvorčić (HNS). Osim predsjednika Skupštine Mišića, vijest o raspadu Kluba, prema svemu sudeći, zatekla je i preostale članice.

- Stvarno ne znamo zašto je došlo do raspada Kluba. Ovakav način istupanja zastupnice Bošnjak nije ni kolegijalan, jer je sada upitno hoće li ostati na dnevnom redu naša točka 22., na kojoj je kolegica Odvorčić dugo vremena radila i za koju vjerujemo da imamo obostranu podršku - komentirala je Dogan odlazak Bošnjak.

Sama Bošnjak odbila je detaljnije obrazložiti svoju odluku o istupanju iz Kluba.

- HSLS će, kao stranka, u predstojećim danima održati konferenciju za medije na kojoj će objasniti sva svoja postupanja - kratko je poručila bivša članica Kluba.

Bošnjak nije bila prisutna ni na konferenciji za medije Kluba Liberala održanoj dan prije sjednice Skupštine. Na toj konferenciji preostale članice poručile su kako će glasovati protiv prijedloga gradonačelnika Tomaševića o podnošenju ustavne tužbe protiv Vlade zbog organizacije dočeka rukometaša.