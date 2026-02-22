Obavijesti

KORISTIO VODU IZ ILOVE

Stranka umirovljenika pozvala Hrebaka da se ogradi od kolege iz stranke Marija Puškarića

Piše HINA,
Stranka umirovljenika pozvala Hrebaka da se ogradi od kolege iz stranke Marija Puškarića
Zagreb: Konferencija za medije povodom premijere prve profesionalne predstave u Bjelovaru "Čaruga" | Foto: Neva Zganec/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Inspekcijskim nadzorom ranije je utvrđeno da je Puškarić na vodotoku Ilove bez dozvole postavio rampu, crpnu stanicu i cjevovod kojima je navodnjavao svoje poljoprivredne površine

Stranka umirovljenika (SU) pozvala je predsjednika HSLS-a Darija Hrebaka da, kao što želi čisti obraz prema ustašovanju na nacionalnoj razini, tako postupa i kad je u pitanju 'kriminal' istaknutih članova HSLS-ove županijske organizacije te se ogradi od stranačkog kolege Marija Puškarića.

Stranka umirovljenika (SU) pozvala je u nedjelju u Bjelovaru Hrebaka da se ogradi od potpredsjednika bjelovarsko-bilogorske Županijske skupštine i člana HSLS-a Marija Puškarića, protiv kojeg je Državni inspektorat pokrenuo prekršajni postupak zbog nezakonitog korištenja vode iz rijeke Ilove.

Predsjednik SU-a Lazar Grujić rekao je na konferenciji za novinare da se slučaj tiče člana Predsjedništva SU-a i županijskog vijećnika Siniše Glavaša, koji je, prema Grujićevim riječima, izložen pritiscima.

- Ne radi se samo o političkoj korektnosti ili političkom bontonu, radi se o nizu nezakonitih, tj. kažnjivih radnji, od ozbiljne prijetnje ubojstvom s ciljem da se Glavaša ustraši ili uznemiri, do nezakonitog rudarenja, što je ozbiljno kazneno djelo protiv okoliša i imovine. Od gospodina Hrebaka tražimo da, kao što želi čisti obraz prema ustašovanju na nacionalnoj razini, tako postupa i kad je u pitanju kriminal istaknutih članova HSLS-ove županijske organizacije u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji - rekao je Grujić.

Glavaš je upozorio na 'nedosljednost' Hrebaka u vezi sa situacijom u vladajućoj koaliciji nakon skandala s DP-ovcem Josipom Dabrom koji je pjevanjem veličao ustaškog poglavnika Antu Pavelića. Iznio je pritom kronologiju Hrebakovih izjava od 15. do 20. veljače, od prijetnje izlaskom iz koalicije, preko roka od 30 dana za "resetiranje" do tvrdnje da ultimatuma nikad nije ni bilo te su spremni na dijalog.

- Nije dobro davati ultimatume partneru koji ti je sve dao i pružio. Očekujem od njega da istom mjerom, kao što svojim radarima pronalazi greške u DP-u, ne bude licemjeran te javno prozove i ogradi se od člana svoje stranke koji je debelo zagrezao u privredni kriminal i krađu javnih dobara - rekao je Glavaš.

- Ne tražim 30 dana, već želim odmah očitovanje političara i suočavanje s problemima unutar svoje stranke - naglasio je Glavaš, poručivši Hrebaku da najprije počisti ispred svojih vrata. 

Glavaš je potvrdio da ostaje lojalan vladajućoj većini u Županijskoj skupštini BBŽ.

Inspekcijskim nadzorom ranije je utvrđeno da je Puškarić na vodotoku Ilove bez dozvole postavio rampu, crpnu stanicu i cjevovod kojima je navodnjavao svoje poljoprivredne površine. Rješenjem mu je naloženo vraćanje javnog vodnog dobra u prvobitno stanje. Nadzor je pokrenut nakon prijave Glavaša.

Puškarić tvrdi da nije riječ o krađi nego o korištenju vode. Kako je ranije pojasnio, podnio je zahtjev za vodopravnu dozvolu, no odgovor iz Hrvatskih voda nije dobio te je zbog toga samoinicijativno počeo crpiti vodu iz Ilove.

