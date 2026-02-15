Hrebak: Liberali ne moraju biti dio vladajuće većina. Dosta je bilo ustaševanja. Skandalozno!

Na društvenim mrežama proširila se snimka saborskog zastupnika Domovinskog pokreta i bivšeg ministra poljoprivrede Josipa Dabre kako pjeva pjesmu 'Kad je Stjepan Radić umirao', pritom dodajući na kraj stihove o zloglasnom ustaškom vođi Anti Paveliću.

Na kraju snimke pjeva: 'U Madridu grobnica od zlata, tu počiva vođa svih Hrvata', misleći na Antu Pavelića, pokopanog u Madridu.

Dario Hrebak (HSLS), koji je dio vladajuće koalicije, je na Facebooku poručio: 'E, sad bi bilo dosta', a potom detaljnije komentirao situaciju. Najavio je da će HSLS preskočiti idući sastanak vladajuće koalicije te sazvati sjednicu Predsjedništva stranke na kojoj će odlučiti o daljnjim potezima.

- Staviti u isti kontekst, a kamoli pjesmu hrvatskog velikana Stjepana Radića s poglavnikom Antom Pavelićem, mogu samo totalni nepoznavatelji hrvatske povijesti. Mislimo da je to skandalozno. Ovo je već ne znam koji prijestup gospodina Dabre - rekao je Hrebak za RTL Danas.

Dodao je da 'ovaj tjedan ćemo preskočiti koalicijski sastanak jer doista nema potrebe sjediti za istim stolom s ljudima koji očito ne razumiju ni hrvatsku prošlost, a kamoli budućnost'.

- Nadamo se da ćemo se svi zajedno resetirati i da ćemo prestati s tim ustašovanjem jer jednostavno nam to ništa dobro neće donijeti. Ukoliko netko smatra da liberali ne bi trebali biti dio ove vladajuće većine - mi smo uvijek za konstruktivnost, mi smo uvijek za zdravi razum. Ukoliko toga neće biti, nema nikakvih problema, nema nikakve ljutnje. Liberali ne moraju biti dio vladajuće većine - poručio je.

Upozorio je da HSLS jest ozbiljna i odgovorna stranka, ali da i njihova tolerancija ima granice.

- Stjepan Radić i Ante Pavelić ne idu u istu rečenicu, a kamoli u istu pjesmu - istaknuo je ranije na svom Facebooku.

A ovo je kazao za Dnevnik Nove TV:

- Dosta je bilo ustaševanja. On u svojoj krčmi može pjevati, pucati, mi liberali imamo slobodu biranja u kakvoj koncertnoj dvorani ćemo slušati i što ćemo slušati. Nama je već dosta Ili ćemo se resetirati i raspravljati budućnosti ili neka nas građani raspuste ili da idemo na nove izbore. Postoji opcija da HSLS ne bude više dio priče.

Odluka HSLS-a o daljnjim koracima očekuje se nakon sjednice stranačkog Predsjedništva.

Podsjetimo, bez HSLS-a HDZ-ova koalicija nema potrebnih 76 ruku za većinu, pao bi na 74...

Ovdje pratite sve oko situacije s Dabrom iz minute u minutu