Raspala se zadnja netaknuta ledena ploča na Arktiku

Kompanija Planet Earth je objavila slike raspadnute ploče Milne, koja se prepolovila 3. kolovoza i oba dijela su viđena kako su odplutala u Arktički ocean

<p>Raspala se posljednja netaknuta ledena ploča na kanadskom Arktiku, izgubivši više od 40 posto površine u samo dva dana krajem lipnja, objavili su znanstvenici u petak. Ploča Milne na rubu je otoka Ellesmere, u rijetko naseljenoj regiji Nunavut na sjeveru Kanade.</p><p>Kompanija Planet Earth je objavila slike raspadnute ploče Milne, koja se prepolovila 3. kolovoza i oba dijela su viđena kako su odplutala u Arktički ocean, javlja <a href="https://www.bbc.com/news/science-environment-53737138" target="_blank">BBC</a>.</p><p>- Iznadprosječna temperatura, snažni vjetrovi i otvoreno more recept su za pucanje leda”, objavila je na Twitteru Kanadska služba za ledenjake. </p><p>- To je površina cijelih gradova. Radi se o golemim komadima leda - rekao je Luke Copland, glaciolog na sveučilištu u Ottawi.</p><p>Površina ploče smanjila se za 80 četvornih kilometara. Radi usporedbe, površina Manhattana je 60 četvornih kilometara. </p><p>- Bila je to posljednja posve netaknuta ledena ploča. Sada se doslovno raspada - upozorio je Copland.</p>