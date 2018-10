'Raspolažem s onim što imam, a jedem ono što sama zasadim'

Svijet je prošli tjedan obilježio Međunarodni dan borbe protiv siromaštva. Uoči tog dana Eurostat je objavio nove podatke o problemu siromaštva u Europskoj uniji tijekom 2017. godine koji su pokazali kako je stanje u Hrvatskoj alarmantno. Čak 27,9 posto stanovništva je na rubu siromaštva ili društvene isključenosti, što je oko 1,2 milijuna ljudi. Čak i nakon što prime socijalne naknade, 20 posto stanovnika ne može si omogućiti osnovne životne potrebe. Zaboravili su ipak napomenuti da u Hrvatskoj živi dio nevidljivih ljudi koji nisu korisnici naknada i novac u ruci nisu vidjeli godinama.

Ovo je kućica koju dijelim s bivšim mužem. Nemam pojma gdje je on. Imam i dvije kćeri, ali ne znam gdje su i nismo u kontaktu. Za mene je svaki dan borba za život. Imam 70 posto invaliditeta i ne mogu hodati bez štaka. Imam manje od 15 godina staža pa nemam dovoljno za mirovinu, a i kad bih je dobila iznosila bi jedva 600 kuna, manje nego sadašnjih 920 koliko dobijem zajamčene minimalne naknade, govori Ljubica Rodić (65) iz Hrvatske Dubice.

Živjela je, kaže, u Novoj Gradišci te je osamdesetih sa bivšim mužem i dvoje djece otišla u Bosansku Dubicu. Ratni vihor rastavio je obitelj, a ona se vratila u Hrvatsku. Prije rata bila je frizerka, no nakon rata se razboljela i nije mogla više raditi. Jedini spas bila je kućica u kojoj i danas živi.

- Tijekom rata sve je bilo srušeno do temelja, ovdje nije bilo ni golih zidova. Uspjela sam to obnoviti, ponajviše uz pomoć dobrotvora u mojoj adventističkoj crkvi. No to je još daleko od onoga što bi trebalo biti - objašnjava Ljubica pokazujući zemljane podove i zidove koje je nagrizla vlaga.

- Ja nisam pohlepna i raspolažem onim što imam. Snalazim se u životu. Uzmem drva, pa se dogovorim da im otplaćujem na rate. Sad sam dobila od Centra za socijalnu skrb jednokratnu pomoć pa sam tim novcem kupila materijal za obnovu kupaonice, a prijatelji su mi osigurali sanitarije - nastavlja Ljubica nadajući se kako bi joj neki dobrotvor mogao pomoći da dovrši kućicu kako bi u njoj mogla nastaviti normalno živjeti.

Ništa joj drugo ne treba, odlučna je ona, jer iako se otežano kreće, nije joj teško uzeti motiku i zasaditi vrt iz kojeg onda može obogatiti svoj jelovnik.

Hrvatski Crveni križ zajedno s HRT-om pokrenuo je akciju 'Uz nas niste sami - za dostojanstven život'. Cilj je prikupiti sredstva kako bi starim i siromašnim osobama osigurali uvjete za život dostojan čovjeka, a Ljubici se nadaju pomoći uređenjem kuhinje i sobe kroz postavljanje novih podova i uređenje zidova.

