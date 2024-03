Raspudić: 'Kandidat SDP-a nije naš i ne možemo ga podržati'

Kandidat SDP-a nije naš kandidat, mi imamo svog kandidata, program SDP-a nije naš program i mi ne možemo podržati kandidata SDP-a, odgovorio je Nino Raspudić u emisiji Otvoreno na HRT-u na pitanje bi li Most podržao kandidata SDP-a za premijera nakon što je u srijedu SDP predstavio svoju koaliciju pod nazivom 'Rijeke pravde'.

- Slažem s predsjednikom Republike da je situacija krajnje ozbiljna, da su institucije okupirane i da je potrebno nešto učiniti za spas situaciji, ali zanimljivo je da predsjednik nije rekao da poduzima taj drastični korak i da ulazi u utrku za parlamentarne izbore na neovisnoj listi pa da poziva sve čestite ljude i lijevo i desno da se okupe u borbi protiv korupcije, nego kaže da ide na listu SDP-a na prvu poziciju I. izbornoj jedinici - dodao je Raspudić.

Josip Borić (HDZ) je naglasio da iako Raspudić kaže da Most neće podržati kandidata SDP-a za premijera, on misli da hoće, ali dodaje da misli da neće biti prilike za to.

- Nismo se pomakli ni milimetra s obzirom na neka nova događanja u smislu naše zacrtane kampanje. U međuvremenu, dogovorili smo naše koalicijske partnere s kojima ćemo izaći točkasto u nekim izbornim jedinicama (HSLS, HDS i nezavisna zastupnica Marijani Petir). Mislim da su više manje naše pozicije poznate - objasnio je Borić.

SDP je objavio da je čak 29 mjesta na listama prepustio koalicijskim partnerima, od toga desetak ulaznih. Siniša Hajdaš Dončić (SDP) tvrdi da nije bilo svađe, ali da se vodila otvorena rasprava na temu mjesta koalicijskih partnera.

- To je interni sastanak stranačkog vodstva, tj. predsjedništva SDP-a. Bitno je da nakon sjednice predsjedništva SDP-a koja je održana jučer imamo koaliciju od šest političkih stranaka, to je ključno - rekao je Hajdaš Dončić (SDP).

Kako kaže, vjeruje da će zajednička lista koalice Rijeke pravde biti pobjednička lista te da onda neće biti problema oko raspodjele mandata.

- Ne vidim tu nikakav problem, odluka je usvojena, zajedno krećemo u bloku od šest političkih stranaka. Svaka stranka ravnopravno participira na izbornim listama i to je jedna, reći ću, dobitna kombinacija u trenutku kada slažete koaliciju centra i lijevog centra, zapravo nazvat ću je koalicijom lijevog centra - dodao je Hajdaš Dončić ističući da će nositelj liste za I. izbornu jedinu biti Arsen Bauk.

Komunikologinja i politologinja Smiljana Leinert Novosel, na pitanje jesu li s koalicijom Rijaka pravde profitirale male stranke ili SDP, naglašava da odgovor na to pitanje još ne znamo, ali da ima dokaza da u tom slučaju profitiraju i jedna i druga strana.

- Nedavna istraživanja pokazala su da svugdje u svijetu, pogotovo u Europi, pada razina političke kulture i sve ovo što se zbiva posljednjih mjeseci a posebice posljednjih dana možemo svesti pod taj nalaz. Želi se postići da u relativno učmalu izmjenu stranaka koje dolaze na vlast "uleti" neka nova stranka, koja želi pokupiti sve druge sa sobom, stvoriti koaliciju, ponuditi nešto novo i raditi na nevjerojatan način, poput tsunamija ulijetanjem u javnu sferu i na tom tragu iznenađenja, posebice negativne emocije bijesa koja je postala popularna diljem svijeta i koju koriste političari koji hoće privući što veći broj sljedbenika, nešto što Donald Trump radi u Americi. - zaključila je Leinert Novosel.