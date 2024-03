Siniša Hajdaš Dončić: I Josipović i Kolinda su bili u kampanjama svojih favorita i naslikavali se...

Potpredsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić za RTL komentirao je pregovore s partnerima iz koalicije oko mjesta na listama, a odgovorio je i na pitanje je li stranka u ovom trenutku sve stavila na Zorana Milanovića.

29 mjesta je otišlo za koalicijske partnere, upitan je i je li to previše.

- Ne, to je objektivna brojka jer ako slažete pobjedničku listu gdje dolaze i drugi partneri, morate ponekad biti možda malo darežljiviji kako biste tu priču zatvoriti. Nije to ništa čudno, imam dosta iskustva u tome, i s regionalnim koalicijama. Uvijek stranka koja je najjača daje najviše mjesta - rekao je.

Komentirao je i kako je primjerice stranka Centar dobila otprilike četiri, čak pet mjesta.

- Dao Bog da dobiju šest, nitko sretniji od mene da smo pobijedili na izborima. To je super - rekao je te dodao da su oni zaslužili biti na listi SDP-a jer su procijenili da su oni jedni od strateških partnera.

Komentirao je i kako tu nije bilo nikakvih ucjena te da je Puljak od svih bio najkorektniji. Na pitanje tko nije bio korektan, rekao je "to ću ću ostaviti za četiri zida".

Upitan je i što Možemo traži, jesu li to prva mjesta na listi.

- Ne radi se o prvim mjestima na listama, a to ionako moramo finalizirati do nedjelje. Mislio sam da će to biti gotovo do jučer, ali uzeli smo još jedan mali kratki break, da kroz Blackbox odnosno crnu mašinu prevrtimo neke njihove zahtjeve - govori.

Komentirao je i to da je Zoran Milanović u kampanji SDP-a.

- Ja ću vam ponoviti, svaki predsjednik Hrvatske do sada je uvijek bio u kampanji. I Josipović i Kolinda, podržavali su svoje kandidate na lokalnim izborima, regionalnim ili nacionalnim izborima. Hodali su i naslikavali se, to je činjenica - govori.

Za kraj je upitan ne plaši li ih to da bi mogli ostati bez rezultata na izborima.

- Ne, mi poštujemo odluku Ustavnog suda. Ja imam mišljenje o njoj i već sam par puta rekao da mislim da je bezvezna, ali odluka je odluka. SDP poštuje odluku Ustavnog suda - zaključio je.