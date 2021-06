Imamo situaciju gdje se predsjednik i premijer koji ne komuniciraju i ne razumiju se, čak ni oko pitanja oko kojih se slažu, kao što je u ovom slučaju odnos prema BiH. O svemu tome pričao je saborski zastupnik i dobar poznavatelj političkih odnosa i u Hrvatskoj i u BiH Nino Raspudić u RTL Direktu.

Kako Vi gledate na to da se sutra sastaju Biden i Putin, iako Biden Putina naziva ubojicom, a naši se predsjednik i premijer mjesecima ne mogu sresti, i to zbog puno bezazlenijih riječi na račun jedan drugoga?

Lako se sastati na neutralnom terenu, npr. Švicarskoj. Ovaj odnos prelazi granice pristojnosti, trebaju voditi računa o institucijama. Da uz predsjednika nije bio ministar obrane u NATO samitu, ratne sjekire treba pokopati kad idemo vani se predstavljati.

Kome biste Vi pripisali zasluge za spominjanje Daytona u toj famoznoj završnoj izjavi?

Samo dijelom u šali da i ja imam zasluge u 10 -15 godina tupim o tome što se u BIH događa... Što se probalo provući kroz communique u NATO summitu nije prva takva pojava, dakle imao sam informacije kada je išlo prije par godina godišnje izvješće o stanju sigurnosti u BiH da je zajednički dokument koji je slala Europska unija u kojem su se spominjali konstitutivni narodi (što je dio Ustava Bosne i Hercegovine aneksa 4 Daytonskog mirovnog sporazuma) da je Njemačka inzistirala da se ukloni spominjanje konstitutivnih naroda. Zašto? Što je tu tako loše i sramotno u ustavnoj kategoriji i nečem što je temeljno u BiH. Već su se tu mogli vidjeti čudni signali iz Njemačke danas je predsjednik eksplicitno uz Njemačku naveo i Italiju.

Ne mogu shvatiti da dvije ozbiljne europske zemlje vode takvu politiku protiv BIH i miniraju Daytonski mirovni sporazum koji nije samo Ustav nego je i okončao jedan grozan rat i to je najveće postignuće Daytona koji se ne smije zanemariti Riječ je malo preteška ali to je zločinačka politika. Neko tko minira kojem je okončan jedan grozan rat jednostrano, bez konsenzusa svih onih koji su taj sporazum postigli, vodi zločinačku politiku. Zašto to radi Njemačka i Italija ne znam, jesu to dealovi s Erdoganom, ne znam, najlogičnije mi je to zbog podrške bošnjačkim unitarističkim fantazijama i pretvaranje BIH u građansku državu što je maska za nacionalizam brojnijeg naroda.

Pričati o građanskom uređenju u Bosni i Hercegovini nije naprednije ili humanističko razmišljanje o državi, nego je to jedna igra mnogobrojnijeg naroda. Isto kao što Slobodan Milošević nije nikada govorio da je on za Veliku Srbiju nego kao žele očuvati Jugoslaviju kao najbrojniji narod kojim će oni upravljati. da nego da je htio očuvati Jugoslaviju. U BiH se to ponavlja, danas Bošnjaci u BIH su ono što Srbi u Jugoslaviji, Srbi u BIH ono što su Hrvati u Jugoslaviji, a Hrvati u BIH su ono što su se tad zvali muslimani - nisu ni sami sigurni.

Milanović je uočio u zadnji tren nešto što mi nije jasno kako je prošlo kroz Ministarstvo vanjskih poslova i mislim da to treba istražiti. Tko je to u Ministarstvu u odjelu s NATOM vidio i rekao „To je u redu“ i zašto je to pušteno. Ovo nije prvi slučaj, napomenut ću kao potpredsjednik saborskog odjela za Hrvate izvan Hrvatske nakon što je prije pola godine čovjek iz Vijeća Europe virtualno posjetio BiH i počeo govoriti o tome da treba ukinuti konstitutivne narode, dakle ruši temelj države, inicirao sam da se uputi pitanje Mariji Pejčinović Burić, našem hrvatskom kadru na čelu Vijeća Europe. Je li to njeno stajalište? Da treba ukinuti te narode ili je izolirana u stajalištu tog diplomata. Dobili smo uvredljiv odgovor na engleskom jeziku gdje ona nama docira i prepričava nekakve presude Europskog suda za ljudska prava. Dakle, vidi čuda – ta Marija, koju je cijela hrvatska diplomacija lobirala, danas provodi antihrvatsku politiku na čelu Vijeća Europe. Dakle, od HDZ-ove strukture ne očekujem nikakvu konkretnu pomoć – ne samo za Hrvate u BiH nego za ravnotežu i pravdu u BiH tamo gdje mogu dobiti neku packu od Merkel i Bruxellesa.

Neki tumače da je sve što je Milanović tražio dio hrvatske politike koja radi u interesu HDZ-a BiH i Dragana Čovića, koji pak blisko surađuje s Miloradom Dodikom. Je li takva politika doista korisna za Hrvate u BiH? Ima li za nju neke funkcionalnije alternative?

Nema to veze s njim, sarajevska politika je međunarodna zajednica, surađuju s SDSS-om koja je stranka Radovana Karadžića koja je očistila Republiku Srpsku. U čemu Dodig nije sudjelovao. Dakle, to su sarajevski spinovi. Rješenje izbornog zakona u BiH bi konačno omogućilo pluralizam među Hrvatima u BiH. Kada razgovarate u Mostaru, Orašju većina će vam reći loše govoriti o HDZ-u, BiH i Čoviću, ali će glasati za njih - boje se bošnjačkog preglasavanja. Hrvatima je dokinuto pravo na politički pluralizam, jer se iz straha preglasavanja homogeniziraju oko najjače opcije a to je HDZ i BIH. Upravo je suprotno – rješenje izbornog zakona koje bi osiguralo da će svaki narod sam sebi birati predstavnike će konačno omogućiti pluralizam među Hrvatima u BiH.

Ali tzv. Građanska BIH bez konstitutivnih naroda je nemoguće?

Nemoguće je, to je ratna politika Izetbegovića. Nitko neće pristati na to. Ni Srbin ni Hrvat neće pristati na to. Rekao bih da sarajevska politika, recimo gdje su Bošnjaci Hrvatima već 3. put odabrali člana predsjedništva, je uništila unaprijed bilo kakvu mogućnost jačanja transverzalne politike. Oni su promovirali građanski koncept takvim pristupom kakvim su pokazali jačanje politike. Oni su kompromitirali građanski pristup nametanjem Željka Komšića.

Kako je to Milanović postao miljenik desnice?

Ne bih ja rekao da je ovo desnica - netko tko podržava bošnjački nacionalizam u BiH je automatski ljevičar, a ravnopravnost naroda tko podržava je - desničar. Nema to veze lijevo-desno. Ja mislim da konkretno kad govorimo o potezima i ocjenama rada predsjednika RH da ću ga pohvaliti kada povuče dobar vanjsko-politički potez, Kao sada, to valjda daje neku vjerodostojnost kritici promjena njegovih poteza Dana državnosti, odlaska u Knin. Isto tako, iskritizirat ću da nešto nije dobro, daje težinu onom što sam pohvalio. Treba pohvaliti i što je dobro, ali i reći što je loše.

Ali i promjena je na desničarskim portalima, proglašava ga se Kong Kongom zbog nekih poteza…

Logika same funkcije. Ima odgovornost za nacionalni interes. Predugo smo imali pasivne ljude. Što je Kolinda napravila konkretno za ravnopravnost Hrvata u BiH? Priče su bile samo to i dobre želje. Oni bi prije nego što uđu u stranu ambasadu pripremili priču koju ta ambasada želi čuti – dovoljno je vidjeti Jandrokovića kao ministra vanjskih poslova kako razgovara s Amerikancima. Pokazalo se ovdje da se može. Mi smo mala zemlja i ne možemo reći kako će se u Rusiji prema Kini postupati, ali valjda možemo toj BiH reći da nije uredu da se taj narod politički ukida.