Raste broj obiljelih od opasnog virusa u Velikoj Britaniji: Širi se komarcima, a stigao je iz Azije

Britanska agencija za zdravstvenu sigurnost.objavila je kako su se u Ujedinjenom Kraljevstvu pojavili prvi slučajevi zaraženih čikungunja virusom. Virus se širi ubodima komaraca u tropskim i suptropskim regijama, a većina od 73 prijavljenih ljudi u Londonu, prethodno su putovali u Šri Lanku, Indiju i Mauricijus. Čikungunja se uglavnom nalazi u Aziji i Africi, ali ove su godine zabilježeni slučajevi u Europi i Sjevernoj Americi.

U istom razdoblju od siječnja do lipnja prošle godine prijavljeno je samo 27 slučajeva, piše Sky News.

Agencija za zdravstvenu sigurnost Ujedinjenog Kraljevstva (UKHSA) također je izjavila da su zabilježeni prvi slučajevi novog virusa oropouche.

Simptomi virusa

Čikungunja obično uzrokuje iznenadnu vrućicu i bol u zglobovima, što može biti iscrpljujuće i traje od nekoliko dana do nekoliko tjedana. Naziv dolazi od riječi na tanzanijskom jeziku koja znači "ono što se savija" zbog bolova u zglobovima povezanih s njom.

Većina ljudi se oporavi, ali u nekim slučajevima simptomi mogu trajati nekoliko mjeseci ili čak godina. Virus se ne može širiti izravno s čovjeka na čovjeka, tako da netko tko se razboli u Ujedinjenom Kraljevstvu ne može prenijeti infekciju.

- Bitno je poduzeti mjere opreza protiv uboda komaraca tijekom putovanja. Jednostavni koraci, poput korištenja repelenta protiv insekata, pokrivanja kože i spavanja pod mrežama za spavanje tretiranim insekticidom, mogu uvelike smanjiti rizik - rekao je doktor Philip Veal te dodao kako je porast broja zaraženih "zabrinjavajući".