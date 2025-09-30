Obavijesti

News

Komentari 0
TRAGEDIJA

Raste broj poginulih: Tajfun usmrtio 19 ljudi u Vijetnamu

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Raste broj poginulih: Tajfun usmrtio 19 ljudi u Vijetnamu
5
Foto: THINH NGUYEN/REUTERS

U regiji je u posljednjih nekoliko dana otkazano više od 40 letova, a mnogi drugi su odgođeni. Tajfun je također prouzročio veliku štetu poljoprivrednom sektoru

Broj poginulih u tropskoj oluji Bualoi u Vijetnamu porastao je na najmanje 19, a više od desetak ljudi još se vodi kao nestalo, priopćile su vlasti u utorak. Većina žrtava poginula je u poplavama, klizištima ili od padajućih krhotina, dok je 92 drugih ozlijeđeno, prema podacima stožera za upravljanje katastrofama.

Oluja je također prouzročila veliku materijalnu štetu, uništivši ili djelomično oštetivši više od 120.000 domova i srušivši oko 50.000 stabala, priopćile su vlasti. Sjeverna obalna pokrajina Ha Tinh posebno je teško pogođena.

Tajfun Bualoi, koji je prethodno zahvatio Filipine, u nedjelju navečer udario je u kopno sjeverno od grada Vinha, donoseći uragane, pljuskove i grmljavinske oluje. Pogođen je i povijesni grad Hue, poznat po svojim hramovima i pagodama.

IZAZVAO TORNADO Tajfun Bualoi poharao Vijetnam, poginulo je najmanje 11 ljudi
Tajfun Bualoi poharao Vijetnam, poginulo je najmanje 11 ljudi

U regiji je u posljednjih nekoliko dana otkazano više od 40 letova, a mnogi drugi su odgođeni. Tajfun je također prouzročio veliku štetu poljoprivrednom sektoru.

U međuvremenu, obilne kiše nastavile su padati u raznim dijelovima zemlje, što bi moglo izazvati daljnje bujične poplave u nadolazećim danima. U nekoliko gradova ulice su se pretvorile u rijeke. Glavni grad Hanoi također je pretrpio obilne kiše.

Vijetnam se posljednjih mjeseci suočio s nizom razornih oluja. Prije samo mjesec dana, tajfun Kajiki ubio je najmanje tri osobe i uzrokovao velike poplave u središnjim i sjevernim regijama. Prošle godine, tajfun Yagi usmrtio je oko 300 ljudi i nanio veliku štetu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Detaljna rekonstrukcija drame u Šibeniku: Ispalio je raketu u tlo, odbila se od stupa ženi u glavu
VIDEO: SMRT NA SVADBI

Detaljna rekonstrukcija drame u Šibeniku: Ispalio je raketu u tlo, odbila se od stupa ženi u glavu

Tijekom svadbe B. C. (52) ispalio je signalnu raketu. Odbila se od metalnog stupića i pogodila Antoniju Đ. (35). Umrla je. Šibenčani u šoku...
Bjelovarac o ludom majoru JNA: 'Pregovarao sam s Tepićem uz litru votke. Završilo je tragično'
HTIO UNIŠTITI BJELOVAR

Bjelovarac o ludom majoru JNA: 'Pregovarao sam s Tepićem uz litru votke. Završilo je tragično'

Povodom obljetnice eksplozije u Bjelovaru ponavljamo ekskluzivni razgovor iz 2022. s čovjekom koji je pregovarao sa srpskim oficirom koji je digao u zrak skladište u Bjelovaru sa 170 tona eksploziva
DOZNAJEMO Hrvoje Petrač je za jamčevinu ponudio vinariju u vlasništvu sina Nikole
PETRAČ USKORO IDE VAN

DOZNAJEMO Hrvoje Petrač je za jamčevinu ponudio vinariju u vlasništvu sina Nikole

Hrvoje Petrač je kao jamčevinu da neće pobjeći iz Hrvatske prije nego što bude pozvan na odsluženje kazne ponudio nekretninu Nikole Petrača vrijednu milijun eura. Na slobodu će čim sud riješi papirologiju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025