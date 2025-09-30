Raste broj poginulih: Tajfun usmrtio 19 ljudi u Vijetnamu

Broj poginulih u tropskoj oluji Bualoi u Vijetnamu porastao je na najmanje 19, a više od desetak ljudi još se vodi kao nestalo, priopćile su vlasti u utorak. Većina žrtava poginula je u poplavama, klizištima ili od padajućih krhotina, dok je 92 drugih ozlijeđeno, prema podacima stožera za upravljanje katastrofama.

Oluja je također prouzročila veliku materijalnu štetu, uništivši ili djelomično oštetivši više od 120.000 domova i srušivši oko 50.000 stabala, priopćile su vlasti. Sjeverna obalna pokrajina Ha Tinh posebno je teško pogođena.

Tajfun Bualoi, koji je prethodno zahvatio Filipine, u nedjelju navečer udario je u kopno sjeverno od grada Vinha, donoseći uragane, pljuskove i grmljavinske oluje. Pogođen je i povijesni grad Hue, poznat po svojim hramovima i pagodama.

U regiji je u posljednjih nekoliko dana otkazano više od 40 letova, a mnogi drugi su odgođeni. Tajfun je također prouzročio veliku štetu poljoprivrednom sektoru.

U međuvremenu, obilne kiše nastavile su padati u raznim dijelovima zemlje, što bi moglo izazvati daljnje bujične poplave u nadolazećim danima. U nekoliko gradova ulice su se pretvorile u rijeke. Glavni grad Hanoi također je pretrpio obilne kiše.

Vijetnam se posljednjih mjeseci suočio s nizom razornih oluja. Prije samo mjesec dana, tajfun Kajiki ubio je najmanje tri osobe i uzrokovao velike poplave u središnjim i sjevernim regijama. Prošle godine, tajfun Yagi usmrtio je oko 300 ljudi i nanio veliku štetu.