Kongresnici su glasovali da se objave dokumenati prikupljenih u istrazi protiv seksualnog prijestupnika Jeffreya Epsteina. Navodno se Trumpovo ime u njima pojavljuje 1500 puta
Raste pritisak oko dokumenata. Trump se u privatnom avionu Epsteina zbližio s Melanijom...
Republikanci u Zastupničkom domu trebali bi glasati za objavljivanje dosjea o Epsteinu jer nemamo što skrivati, objavio je američki predsjednik Donald Trump, nad kojim je sve veći pritisak zbog druženja s osramoćenim financijerom i optuženim seksualnim prijestupnikom Jeffreyjem Epsteinom, koji se ubio u zatvorskoj ćeliji na Manhattanu 2019. godine, dok je čekao suđenje za seksualno zlostavljanje žena i maloljetnica.
