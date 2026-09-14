Rat na cestama: 'Prijavili smo da će doći kod nas divljati'

Ispaljivanje raketa prema policijskom kombiju i automobilima, suludo driftanje među pješacima koji ih snimaju, paljenje guma, blokiranje cesta, kružnih tokova, bakljada nasred autoceste dok ih snimaju dronovi, pa i izazivanje požara, samo su mali dio velikog problema koji su stvarali većinom stranci na ilegalnom okupljanju vozača Adria Illegal Night 26 prošlog vikenda na relaciji Krk - Rijeka.

Riječ je bila o neprijavljenom i opasnom okupljanju "ljubitelja" nabrijanih automobila, koji su opasno divljali gdje god su stigli. Kao neslužbeni organizatori na društvenim mrežama su se pojavili ljudi iz Austrije, iz "organizacija" CGG i TSNS.

- Prema materijalima i informacijama kojima raspolažemo, ovakvim aktivnostima bave se približno četiri godine. Njihove aktivnosti poznate su nam i iz drugih europskih država, uključujući Austriju, Mađarsku i Italiju, gdje su njihova okupljanja također rezultirala problemima, kaotičnim situacijama i narušavanjem javnog reda - pišu nakon divljanja domaći organizatori i zajednice kao što su Stance Adria, Cars 4 Life i AK Redline, koji su i prije ovog skupa upozorili policiju.

U priopćenju javnosti navode kako su i poslije nastavili s prijavama, a sve zbog toga što ovakvo divljanje ruši ugled sličnim legalnim okupljanjima. Upravo vrijeme tih legalnih koriste kao krinku za svoje skupove. Kako doznajemo, ovo su dogovarali preko jedne Telegram grupe, na kojoj su "organizatori" javljali lokaciju po lokaciju, otprilike pola sata ranije, kako bi se "gledatelji" mogli okupiti.

- Nakon što ilegalno okupljanje završi incidentima, neredima ili drugim problemima, u javnosti se vrlo lako stvara dojam da je za sve odgovorna cjelokupna automobilska scena koja se u tom trenutku nalazi u gradu ili okolici. Upravo se s takvim problemom sad suočavamo i u Rijeci. Rijeka nije njihov prvi 'Illegal Takeover' - navode u priopćenju.

Policija je ispisala 365 prekršaja i 43 automobila maknula s ceste. Planiraju i dopunu zakona kako bi mogli kazniti organizatore.