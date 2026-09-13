Policija o ilegalnim utrkama: 'Stalno su se selili i oštetili dva policijska auta. Toga ima i vani'

Riječka policija oglasila se u nedjelju o ilegalnim utrkama i auto susretima na Krku i riječkom području, navodeći da su od od 7. rujna intenzivno i kontinuirano postupali prema sudionicima, a policijska postupanja provedena su i tijekom protekle noći, 12./13. rujna.

- Okupljanje nije bilo prijavljeno policiji, zbog čega mjesta i vrijeme pojedinih okupljanja, broj sudionika, kao ni njihovi daljnji pravci kretanja nisu bili unaprijed poznati. Sudionici su se premještali na različita područja, zbog čega je policija svoj angažman kontinuirano prilagođavala novim saznanjima i aktualnom stanju na terenu - navode iz policije o utrkama koje su izazvale i žestoke kritike riječke gradonačelnice Ive Rinčić.

U priopćenju ističu da su snage angažirane na temelju sigurnosnih procjena, raspoloživih saznanja i iskustava iz prethodnih godina, uz kontinuirano prilagođavanje broja i rasporeda policijskih službenika razvoju događaja. U provedbi policijskih mjera, uz policijske službenike Policijske uprave primorsko-goranske, sudjelovali su i policijski službenici Ravnateljstva policije.

Primjenom odgovarajuće taktike policijskog postupanja prvenstveni cilj bio je zaštititi sigurnost građana i svih sudionika u prometu, održati povoljno stanje javnog reda i mira te spriječiti eskalaciju događaja i nastanak težih posljedica, navodi se.

Nakon što je policijskim postupanjem na otoku Krku spriječeno daljnje narušavanje javnog reda i mira, dio sudionika, očito nezadovoljan onemogućavanjem protupravnih ponašanja, napustio je to područje te okupljanje pokušao nastaviti na drugim područjima u nadležnosti Policijske uprave primorsko-goranske. Policija je, prateći razvoj događaja, pravodobno preusmjerila raspoložive snage i nastavila s intenzivnim postupanjem, poručili su.

Tijekom višednevnog policijskog postupanja utvrđeno je ukupno 365 prekršaja, koji se najvećim dijelom odnose na prekršaje iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, kao i na prekršaje iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira te drugih zakona.

U sklopu pojačanog nadzora 43 vozila isključena su iz prometa i upućena na izvanredni tehnički pregled radi provjere njihove tehničke ispravnosti i ispunjavanja propisanih uvjeta za sudjelovanje u cestovnom prometu.

- Posebno ističemo postupanja zbog prekršaja iz članka 6. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, koji se odnosi na naročito drsko i nepristojno ponašanje na javnom mjestu kojim se vrijeđaju građani ili narušava njihov mir - navodi policija i dodaje da su oštećena dva policijska auta u postupanju te da nastavljaju utvrđivati sve okolnosti njihova oštećenja i počinitelje.

Unatoč mobilnosti sudionika i pojedinačnim protupravnim ponašanjima, policijskim postupanjem spriječena je eskalacija događaja te nije došlo do narušavanja javnog reda i mira većeg intenziteta, navode u policiji i dodaju da su povremeni poremećaji u odvijanju prometa bili kratkotrajni, a posebno ističu da tijekom cjelokupnog okupljanja nije bilo ozlijeđenih osoba.

- Razumijemo reakcije građana na ovakva ponašanja. Istodobno ističemo da ovakva neprijavljena i mobilna automobilska okupljanja nisu pojava specifična samo za naše područje niti za Hrvatsku. Slična okupljanja i s njima povezana protupravna ponašanja bilježe se i u drugim europskim državama, među ostalima u Austriji, Italiji, Njemačkoj i Ujedinjenom Kraljevstvu, gdje policijske službe također provode ciljane i pojačane aktivnosti radi zaštite sigurnosti građana, javnog reda i mira te sigurnosti cestovnog prometa - kažu u policiji.

S obzirom na neprijavljeni karakter okupljanja i stalno premještanje sudionika, informacije s terena bile su od posebnog značaja za pravodobno policijsko postupanje, navodi se.

- Zahvaljujemo građanima na brojnim i pravodobnim dojavama policiji, koje su omogućile brzo usmjeravanje policijskih službenika, učinkovito postupanje i sprječavanje težih posljedica. Policija nastavlja analizirati sva prikupljena saznanja te će prema osobama za koje se naknadno utvrdi da su počinile prekršaje poduzeti zakonom propisane mjere - poručili su.

Rinčić: Rijeka nije poligon za divljanje automobilima

Gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić najoštrije je osudila sinoćnje neprijavljeno okupljanje većeg broja vozača i vozila na riječkim prometnicama i poručila kako očekuje odgovornost svih koji su ugrožavali sigurnost građana kao i da Rijeka nije poligon za divljanje automobilima.

Riječ je o tzv. car meetovima ljubitelja brzih automobila, koji su se prethodnih dana održavali i na otoku Krku, a potom i u Rijeci.

Gradonačelnica Rijeke je u nedjelju u priopćenju navela da, prema informacijama, snimkama i brojnim svjedočanstvima građana, nije riječ samo o incidentu na rotoru Škurinje. Tijekom večeri veći broj vozila kretao se kroz različite dijelove Rijeke, od područja Pećina pa sve do Škurinja, uz nekontrolirano opasnu vožnju, nagla ubrzavanja i korištenje pirotehnike, navela je.

Poručila je da Rijeka nije poligon za divljanje automobilima, niti smije biti prostor u kojem se zakoni i sigurnost građana ignoriraju bez posljedica te da građani moraju znati da su prometnice sigurne i da će se na ponašanje koje neposredno ugrožava njihove živote i imovinu reagirati brzo, odlučno i učinkovito.

Ističe kako je situacija kulminirala na rotoru Škurinje, gdje je veći broj vozila i osoba tijekom duljeg vremena blokirao promet, a pojedinci su izvodili opasne manevre na javnoj prometnici ispred velikog broja okupljenih ljudi. Smatra da je čistom srećom izbjegnut ishod s tragičnim posljedicama.

Naglašava da takvo ponašanje nije nikakav automobilski susret niti oblik zabave nego ozbiljno ugrožavanje sigurnosti drugih sudionika u prometu, građana i njihove imovine.

Posebno zabrinjava što se sve ovo nije dogodilo na jednoj lokaciji i u nekoliko minuta, već su se problematična i opasna ponašanja bilježila na više lokacija kroz grad, a događaj na Škurinjama trajao je dulje vrijeme prije nego što je situacija stavljena pod kontrolu, dodaje.

Gradonačelnica kaže da Grad Rijeka nema ovlasti nad radom policije niti može provoditi policijske mjere ali ima pravo i obvezu tražiti odgovornost i jasan odgovor na pitanje kako je moguće da se događaj ovakvih razmjera odvija na gradskim prometnicama i eskalira do blokade jednog od najvažnijih prometnih čvorišta u Rijeci.

Smatra da je nedopustivo da, unatoč javnim najavama, višestrukim dojavama i očitim rizicima, nije spriječeno takvo ugrožavanje sigurnosti građana koje je kulminiralo u kasnim večernjim satima.

Istaknula je da će od Policijske uprave primorsko-goranske zatražiti detaljnu informaciju i kronologiju događaja, koje su mjere poduzete, zašto učinkovitije mjere nisu ranije poduzete te kada je uspostavljena kontrola prometa na Škurinjama. Zatražit će i informacije o korištenju pirotehnike tijekom večeri te o okolnostima požara koji je zabilježen na području Pehlina.

Očekuje da će se utvrditi odgovornost svih koji su svojim ponašanjem ugrožavali građane, ali i odgovornost za eventualne propuste, zakašnjenja ili neadekvatno postupanje nadležnih službi.