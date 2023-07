Rat u aferi s plinom: 'Plenković nešto mora uraditi, deblji kraj bi u svemu mogao izvući Filipović'

Njih dvojica ne komuniciraju, ratuju i nemaju nikakav odnos niti je neko poboljšanje moguće. Neodgovorno je to i prema institucijama koje vode i prema dužnosti na koju su postavljeni. Andrej će morati presjeći jer će inače to postati i njegov problem, kaže nam to jedan HDZ-ovac o odnosu dvojice važnih premijerovih suradnika čiji sukob je donio stotine tisuća eura gubitaka HEP-u.