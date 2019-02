Rat u Afganistanu 2018. donio rekordan broj civilnih žrtava

Rekordan broj afganistanskih civila ubijen je u 2018. zbog pojačanih zračnih napada snaga pod vodstvom SAD-a i više napada bombaša samoubojica, objavljeno je u izvješću Ujedinjenih naroda u nedjelju.

U sukobu u Afganistanu u 2018. je ubijeno 3800 civila, među njima je 927 djece - oboje najviše dosad - što je 11 posto više u odnosu na 2017. godinu, navodi se u izvješću UN-ove misije u Afganistanu (UNAMA).

Record high number of civilians killed in #Afghanistan conflict in 2018, finds latest UN Report. A clear indicator of intensification of violence: 3,804 civilian deaths, including 927 children. Urgent need to seize opportunities for peace. Read Report - https://t.co/t4IgMgS05l pic.twitter.com/omwPnyzMzq — UNAMA News (@UNAMAnews) February 24, 2019

- Najbolji način da se zaustavi ubijanje i ozljeđivanje civila jest da prestanu borbe. Zbog toga sada moramo poduzeti sve naše napore da postignemo mir - rekao je Tadamichi Yamamoto, vodeći UN-ov dužnosnik u Afganistanu.

Afganistanski rat - koji je počeo pošto je SAD pokrenuo kampanju da se zbace talibani nakon napada na New York i Washington 11. rujna 2001. - pojačao se unatoč napretku u mirovnim pregovorima.

2018 saw more than 1,000 civilian casualties from air ops for first time in #Afghanistan war. International military responsible 632 civilian casualties in 2018. More information in latest UN Report https://t.co/t4IgMgS05l pic.twitter.com/zXUoT6KPOs — UNAMA News (@UNAMAnews) February 24, 2019

Afganistanske snage, uz potporu američkih savjetnika, u proteklim su mjesecima pojačale zračne napade na najvišu razinu od 2014. u onome što su viši dužnosnici opisali kao koordiniranu seriju napada na talibanske militante i njihove čelnike.

Samoubilački napadi i zračne operacije prouzročili su najviše civilnih žrtava koje je ikad zabilježio UNAMA.

Drugi uzrok smrti civila su sukobi na terenu između provladinih snaga i protuvladinih skupina.

U operacijama provladinih snaga ubijeno je 1185 civila a 1427 je ranjeno, navodi se u izvješću. U njihovim zračnim napadima ubijeno je 492 djece, jer se mnogi protuvladini elementi skrivaju među civilnim stanovnicima, stoji u izvješću.

- Činjenica da je ove godine ubijen rekordan broj djece posebno je šokantna - rekla je visoka povjerenica UN-a za ljudska prava Michelle Bachellet.

The #UN on #Sunday said it has documented nearly 11,000 civilian casualties across Afghanistan in 2018, the highest ever figure in the war-torn nation. #MNA_English #MNA pic.twitter.com/7cBALZOu0g — M N A (@mnaEN) February 24, 2019

U izvješću se navodi da su talibani odgovorni za 1751 civilnu žrtvu u 2018. godini, u odnosu prema 916 u 2017. godini, dok su ekstremisti Islamske države ubili ili ranili 2181 civila prošle godine.

U valu samoubilačkih napada u istočnoj pokrajini Nangarhar i u glavnome gradu Kabulu prošle godine žrtve su bili studenti koji se pripremaju za ispite, gledaoci sportskih događaja, ljudi koji čekaju registraciju za izbore kao i vjernici u šijitskim džamijama.

Pripadnike šijitske manjine Hazara žestoko su napadali ekstremisti lokalnog ogranka Islamske države.

Izvješće UNAMA-e objavljeno je u jeku napora da se okonča 17-godišnji rat u Afganistanu. Američki posebni izaslanik Zalmay Khalilzad treba se sastati s talibanskim pregovaračima u ponedjeljak u Kataru.