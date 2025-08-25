IDS je na korak da podrži Vladu, a ako u Mostu pobijedi Marin Miletić HDZ dobiva još jednog saveznika. U isto vrijeme SDP ide u racionalizaciju te će neki zaposlenici dobiti otkaze s otpremninom...
Rat u Mostu, SDP broji Excel tablice, a IDS bi podržao Vladu, ali bez koalicijskog sporazuma
Mogući ulazak IDS-a u parlamentarnu većinu otvorio je novo političko poglavlje, prvi put u povijesti ta bi regionalna stranka mogla izravno poduprijeti HDZ. Scenarij se temelji na ideji stvaranja tzv. liberalnog bloka, koji bi, uz IDS, uključivao i HSLS, HNS, Nezavisnu platformu Sjever Matije Posavca te manjinske zastupnike, o čemu je prvi pisao Express. Računica govori da bi taj blok mogao okupiti i do 16 ruku u Saboru, što bi premijeru Andreju Plenkoviću omogućilo da se mirno odrekne Domovinskog pokreta i smanji sve veći pritisak desne radikalizacije i “thompsonizacije” političke scene, a sve bez formalnih koalicijskih sporazuma.
