Rat za Plitvice i plaću od 3150 €: HDZ-ov partijac protiv eksperta
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Počela je bitka za vrijednih 3150 eura. Upravo toliko iznosi plaća sadašnjeg vršitelja dužnosti ravnatelja Nacionalnog parka Plitvička jezera. No iza brojke koja na prvi pogled djeluje kao još jedna plaća državnog dužnosnika krije se prava politička borba. Riječ je o upravljanju najvrednijim hrvatskim prirodnim biserom, ustanovom koja godišnje ostvaruje desetke milijuna eura prihoda.