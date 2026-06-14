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Foto: Pixsell/Ilustracija
TKO ĆE BITI RAVNATELJ? PLUS+

Rat za Plitvice i plaću od 3150 €: HDZ-ov partijac protiv eksperta

Piše Luka Safundžić,

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Počela je bitka za vrijednih 3150 eura. Upravo toliko iznosi plaća sadašnjeg vršitelja dužnosti ravnatelja Nacionalnog parka Plitvička jezera. No iza brojke koja na prvi pogled djeluje kao još jedna plaća državnog dužnosnika krije se prava politička borba. Riječ je o upravljanju najvrednijim hrvatskim prirodnim biserom, ustanovom koja godišnje ostvaruje desetke milijuna eura prihoda.

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