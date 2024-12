Rat za Svetu Nedelju u koji je uključen i Rimac: 'Zakulisne su to igre'. Oglasio se i Zurovec

Gabrijel Deak, predsjednik stranke Fokus, koji je i dalje zamjenik gradonačelnika Grada Svete Nedelje, unatoč nedavnom sukobu, napisao je status na svojem profilu na društvenoj mreži u kojem izvještava javnost da se danas donosi proračun toga grada za 2025. Optužio je pri tome Matu Rimca za povoljan otkup zemljišta za kampus u iznosu od samo 10 milijuna eura iako je procjena vrijednosti tog zemljišta 2021. iznosila 11 milijuna eura.

- Proračun za 2025. rađen je u tajnosti i u njemu se nalazi hrpa nelogičnosti, no jedna stavka je uznemirujuća! To je planirana prodaja gradskog zemljišta na kojem se nalazi Rimčev kampus za iznos od samo 10 milijuna eura. No kako su te parcele opterećene pravom građenja, postavlja se pitanje hoće li biti ijedan zainteresirani kupac osim firme Rimac Technology. Trenutni ugovor o pravu građenja podrazumijeva da, ukoliko investitor ne dovrši kampus, ne pokrene proizvodnju ili odustane od projekta, to zemljište skupa s nekretninom pripadne Gradu. Ako se, pak, investicija dovrši, nakon 69 godina to zemljište vraća se u gradsko vlasništvo. Time bi se Grad odrekao svih prethodnih uvjeta i prava - rekao je Deak.

Ubrzo se javio i prozvani Mate Rimac, koji je rekao kako je šokiran izrečenim.

- Znači, ti bi, Gabrijele, htio da, zato što smo uložili 150 milijuna eura u Kampus i stvorili tisuće radnih mjesta u vašem gradu, da nas se sada odere i na zemljištu jer, eto, već nam je tvornica na njemu, pa da nas se ucijeni? Je*eno dobra poruka za druge investitore. Pretpostavljam onda da ne želiš da grad zaradi na prodaji zemlje (tržišna cijena i javni natječaj), nego ispoštovati ugovor da je dalje u najmu? Koliko vidim, igraš na kartu da ne ispunimo možda neki uvjet (iako smo veliku većinu već ispunili i premašili) pa da nam se otme cijela investicija. Dobar plan, krasan. Sretno s tim. Meni je i jedno i drugo OK. Ma OK mi je i otići iz ovog grada ako tako želite, nema beda. Samo se izjasnite što želite. Poslovni objekt u Hrvatskoj vrijedan 150-200 milijuna je izgrađen s naših 150 milijuna eura! I sad bi da tu svoju investiciju opet otkupim? Da još jednom platim 150 milijuna eura? - rekao je Rimac.

Dodao je kako su oni uputili pismo namjere Gradu Sv. Nedelji da smo zainteresirani otkupiti zemljište.

- Ukoliko je grad zainteresiran, pokrenut će javni natječaj za prodaju zemljišta, na koji se mogu javiti zainteresirane strane. Ukoliko to nije u interesu grada, neće pokrenuti natječaj i sadašnji ugovor koji imamo ostaje na snazi - dodao je Rimac.

Deak je poručio kako “zemljište vrijedi više nego prilikom preuzimanja, a to potvrđuje ugovor o produljenju roka, pri čemu je grad izašao u susret Mati Rimcu”.

- Ako Rimac želi otkupiti prije, to je legitimno, ali o tome trebamo mi u gradu imati otvorenu raspravu - rekao je Deak.

Gradonačelnik Dario Zurovec rekao je da je "Gradu Sveta Nedelja u interesu je naplatiti to zemljište od investitora koji ima velike ambicije na području našega grada".

- Planirana je prodaja jer Grad Sveta Nedelja ne može zemljište na kojemu je realizirana visokotehnološka investicija ni na koji način staviti u javnu namjenu niti je normalno i razumno računati na to da bi Grad jednoga dana za više desetljeća mogao koristiti objekt izgrađen na tome zemljištu budući da je njegova namjena usko specijalizirana, a održavanje basnoslovno skupo. Gradu Sveta Nedelja u interesu je naplatiti to zemljište od investitora koji ima velike ambicije na području našega grada, a iznos za koji će zemljište biti prodano odredit će vještak, dok je projekcija u proračunu tek okvirna - rekao je Zurovec.

Dodao je kako je ovo način da "Grad Sveta Nedelja dođe do značajnih dodanih sredstava za razvoj javne infrastrukture i javnih usluga prodajom zemljišta za koje nema planova niti ih narednih nekoliko desetljeća može imati".

- Tvrtka Bugatti-Rimac poslala je pismo namjere Gradu Sveta Nedelja te kao grad nemamo ništa protiv prodaje zemljišta investitoru sukladno pozitivnim propisima i zakonima Republike Hrvatske jer smo svjesni da mnoge druge jedinice lokalne samouprave za puno manje investicije daruju zemljište, dok smo mi u poziciji za to zemljište dobiti značajna sredstva koja možemo preusmjeriti u projekte u interesu svih građana - dodao je Zurovec.