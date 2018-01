Rat zbog nestale droge: Našli ga izrešetanog usred Beograda

Desetak minuta prije ponoći na novogodišnju noć u širem centru Beograda u sačekuši je izrešetan 41-godišnji Crnogorac Davorin Baltić.

Tamošnji mediji njegovo su smaknuće odmah povezali s obračunom klanova crnogorske mafije koja već godinama do istrebljenja ratuje zbog nestalih 300 kilograma kokaina iz luke u Valenciji krajem 2014. godine.

Riječ je o neriješenom sukobu kotorskog klana, odnosno njegove dvije frakcije koje se nazivaju 'kavači' i 'škaljari'. Posljednja žrtva Davorin Baltić navodno je pripadao 'kavačima', a pronađen je kako u krvi leži u svojem izrešetanom automobilu na Vračaru, piše Blic.

U zadnje tri godine ubijeno 20-ak ljudi

U posljednje tri godine nestala droga stajala je glave 20-ak ljudi. Posljednji je bio boksač Dragan Roganović (29) koji je prije mjesec dana primio metak, ali je preživio. Nakon napada policiji je rekao kako nije vidio napadača koji je zapucao dok je pred svojom zgradom izlazio iz automobila. Roganović je inače bio tjelohranitelj Gorana Radomana, prve žrtve klanskog obračuna.

Krajem srpnja u Herceg Novom ubijen je i Niko Roganović (66), dok je njegov sin Duško (32) tri mjeseca ranije ostao bez obje noge nakon podmetnute eksplozije. Mlađi Roganović tvrdi kako nema pojma tko bi ga mogao napasti jer nije u sukobu ni s kim, no tražio je da liječenje provede u Beogradu iz sigurnosnih razloga. On je do siječnja 2016. služio osmogodišnju zatvorsku kaznu zbog ubojstva vođe Delija Marka Vesnića.

'Iz ovog mafijaškog rata nema povlačenja'

Roganovići su redom ubijani ili uhićivani, a u listopadu je uslijedila osveta kada je s pet hitaca u leđa likvidiran 'škaljar' Pero Damjanović (37) iz Nikšića. Uslijedilo je još nekoliko obračuna no nakon pokušaja atentata na suprugu Radivoja Zicera, koja je kobne večeri u automobilu bila s maloljetnom kćeri, stiglo je zatišje. Ali ne zadugo jer su u krvavim obračunima sada žrtve postale slučajni prolaznici. Dvojica muškaraca stradala su u mafijaškim sukobima. Vrhunac obračuna frakcija kotorskog klana obilježilo je ubojstvo Nike Roganovića. Izvori iz policije kažu kako se iz ovog mafijaškog rata nitko više ne može povući.

Platio bi karte samo da ga izruče

Nekoliko dana uoči Nove godine, pišu beogradski mediji, Vladimir Roganović iz Herceg Novog ponudio je da plati avionske karte za sebe i policajce koji bi ga pratili samo da ga Srbija izruči Crnoj Gori.