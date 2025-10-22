Obavijesti

News

Komentari 1
CIVILNA META

RATNI ZLOČIN! Rusi u Harkivu sravnili vrtić sa zemljom. Više dječice ranjeno i u suzama

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
RATNI ZLOČIN! Rusi u Harkivu sravnili vrtić sa zemljom. Više dječice ranjeno i u suzama
6
Foto: Vitalii Hnidyi

Gradonačelnik Kharkiva, Ihor Terekhov, rekao je da je napad izazvao požar na mjestu napada i potvrdio da je nekoliko djece ozlijeđeno. Na sreću niti jedno dijete nije poginulo i uspješno su evakuirani

Rusija je izvršila jutarnji napad dronovima na Harkiv i pogodila privatni vrtić u gradskoj četvrti Holodnohirski, izvijestile su lokalne vlasti. Gradonačelnik Kharkiva, Ihor Terekhov, rekao je da je napad izazvao požar na mjestu napada i potvrdio da je nekoliko djece ozlijeđeno. Na sreću niti jedno dijete nije poginulo i uspješno su evakuirani, piše United24Media.

Aftermath of a Russian drone attack in Kharkiv
Foto: Sofiia Gatilova

Regionalni guverner Oleh Siniehubov rekao je da je najmanje četiri ljudi ozlijeđeno, od kojih je dvoje u kritičnom stanju. Kasnija izvješća navode da su još dvoje žrtava muškarac i žena, hospitalizirani, pri čemu je žena pretrpjela teške opekline.

TRAŽI JU HAG Putinova povjerenica hvali se kako je otela malog Ukrajinca: Sad je član naše obitelji
Putinova povjerenica hvali se kako je otela malog Ukrajinca: Sad je član naše obitelji

Do podneva, Terekhov je potvrdio da je jedna osoba poginula u napadu na vrtić, a još pet ih je ozlijeđeno. Hitne službe i dalje su na mjestu događaja.

Aftermath of a Russian drone attack in Kharkiv
Foto: State Emergency Service of Ukrai

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Na ovom otoku smrti zaglavilo 5000 ruskih vojnika. Umiru od gladi, sami si kupuju čamce
RIJEKA DNJEPAR

Na ovom otoku smrti zaglavilo 5000 ruskih vojnika. Umiru od gladi, sami si kupuju čamce

Desni dio obale je pod ukrajinskom, a lijevi pod ruskom kontrolom. Područje je danas jedno od najopasnijih na cijelom ratištu. Dronovi neprestano nadlijeću, topništvo razmjenjuje vatru, a noćne racije postale su rutina. Napredak se mjeri u metrima
Putinova povjerenica hvali se kako je otela malog Ukrajinca: Sad je član naše obitelji
TRAŽI JU HAG

Putinova povjerenica hvali se kako je otela malog Ukrajinca: Sad je član naše obitelji

Rekla je da Pilip, koji je izgubio majku s deset godina, „nije želio ići u Rusiju“, volio je Ukrajinu i bio je „nervozan“ zbog Moskve. Tvrdi da je upoznala tinejdžera kada je tražio siguran prolaz od ruskih vojnika nakon što su razorili i okupirali njegov rodni grad Mariupolj
Ukrajinska vojska: Raketama Storm Shadow smo gađali ključnu tvornicu na jugu Rusije
PROBILI OBRANU

Ukrajinska vojska: Raketama Storm Shadow smo gađali ključnu tvornicu na jugu Rusije

Tvornicu su opisali kao „ključni objekt“ za proizvodnju baruta, eksploziva i raketnog goriva. Reuters nije mogao neovisno provjeriti izvješće

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025