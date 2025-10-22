RATNI ZLOČIN! Rusi u Harkivu sravnili vrtić sa zemljom. Više dječice ranjeno i u suzama

Rusija je izvršila jutarnji napad dronovima na Harkiv i pogodila privatni vrtić u gradskoj četvrti Holodnohirski, izvijestile su lokalne vlasti. Gradonačelnik Kharkiva, Ihor Terekhov, rekao je da je napad izazvao požar na mjestu napada i potvrdio da je nekoliko djece ozlijeđeno. Na sreću niti jedno dijete nije poginulo i uspješno su evakuirani, piše United24Media.

Foto: Sofiia Gatilova

Regionalni guverner Oleh Siniehubov rekao je da je najmanje četiri ljudi ozlijeđeno, od kojih je dvoje u kritičnom stanju. Kasnija izvješća navode da su još dvoje žrtava muškarac i žena, hospitalizirani, pri čemu je žena pretrpjela teške opekline.

Do podneva, Terekhov je potvrdio da je jedna osoba poginula u napadu na vrtić, a još pet ih je ozlijeđeno. Hitne službe i dalje su na mjestu događaja.

Foto: State Emergency Service of Ukrai