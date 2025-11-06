Ratnog zločinca uhitili su dok je brao masline: 'Ima hrvatske papire, često je ovdje dolazio'

Više od tri desetljeća prošlo je od ratnog zločina u mjestu Dragišići u zaleđu Vodica, a policijski službenici Odjela ratnih zločina, Službe kriminalističke policije, uhitili su jednog od sudionika pokolja. Riječ je o hrvatskom državljaninu (61) koji je bio zamjenik komandira voda vojne policije pri 2. pješadijskoj brigadi tzv. "vojske RSK", a tereti ga se kako je počinio kaznena djela "Ratni zločin protiv ratnih zarobljenika" iz čl. 122. Osnovnog krivičnog zakona Republike Hrvatske, objavila je PU šibensko-kninska.

- Znamo o kome je riječ, nakon Oluje skrasio se u Podgorici. U rodno mjesto dolazi barem 20 godina. Ima golemi maslinik, s 500 stabala, i nedavno je bio u berbi s cijelom obitelji, sinom, unukom, snahom, ali zapravo on je dolazio cijelo ovo vrijeme, najmanje po nekoliko puta godišnje, šetao se bez ikakvih problema i imao hrvatske papire - rekli su nam mještani koji su upoznati kako je član njihove zajednice završio u pritvoru zbog teškog kaznenog djela za koji je predviđen dugotrajan zatvor.

Dok mještani ne vjeruju u sve ili ga brane, Tišnjanin Slavko Marov, branitelj, pripadnik 15. Domobranske pukovnije "Petar Krešimir IV." pozdravlja uhićenje jer misli da bi uhićeni konačno mogao reći koliko je ljudi sudjelovalo u ubojstvima hrvatskih vojnika koji su branili položaj u Dragišićima.

I sam Marov se zatekao na susjednoj koti, Pešića glavi, kad su pobunjeni Srbi krenuli u protunapad i zarobili deset branitelja.

- To je bio strašan dan, točnije 24. veljače 1993. Mi smo bili na Pešića glavi, a ubijeni su Boris Kartelo, Boris Troskot, Borislav Periša i moj sumještanin Jakov Crvelin - govori Marov, kojemu je jedan od preživjelih zarobljenika Ante Papata ispričao kako su Jakova Crvelina odveli u podrum ambulante u Đevrskama, u kojoj je toliko zvjerski mučen da je podlegao ozljedama.

- Svjedoci su ispričali da je bilo više mučitelja, tako da se nadam da će ovo uhićenje dovesti do drugih počinitelja. Ciljali su tad na mlađe pripadnike, a Jakov Crvelin imao je 27 godina. U punoj snazi branio je ovu zemlju, a sa svojim kolegama odolijevao je napadu od 6 do 11 sati. Uništili su tenk, no i ostali bez municije te se predali. Zarobljeni su, a četvorica i ubijena. Žalosno je da tijela Borisa Troskota i Borislava Periše nikad nisu pronađena - govori Marov.

Osumnjičeni za ratni zločin bio je vojni policajac, ali u službi SAO Krajine, a u vrijeme počinjenja zločina imao je 30 godina. Osim hrvatskog, ima i crnogorsko državljanstvo, a sudac istrage Županijskog suda u Splitu odredio mu je istražni zatvor jer su okolnosti počinjenja kaznenog djela posebno teška.