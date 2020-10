Ravnatelj KBC Osijek: 'Potpuno smo mobilizirani. U bolnici neće biti mjesta za sve oboljele'

Mi smo velik sustav i smatramo da nas manjak djelatnika, sve do 15 posto, ne može ozbiljnije uzdrmati, smatra ravnatelj KBC-a Osijek, Željko Zubčić, no moli građane da se pridržavaju mjera

<p>Situacija je ozbiljna. Prije samo mjesec dana imali smo samo 50 pacijenta na bolničkom liječenju zbog infekcije korona virusom. Dana 30. listopada ih je 109, i još njih 16 na respiratoru, što je 100-postotni rast. Naš je kapacitet, koji smo prijavili Ministarstvu zdravstva, 181 krevet, s tim da to možemo proširiti do 200 kreveta, govori ravnatelj KBC-a Osijek, <strong>Željko Zubčić</strong>, za <strong><a href="https://www.glas-slavonije.hr/447308/1/Nastavi-li-broj-zarazenih-rasti-ovim-tempom-mjesta-u-bolnici-nece-biti-za-sve">Glas Slavonije. </a></strong></p><p>Upozorava građane da je u ovom trenutku popunjeno više od 50 posto kapaciteta za COVID bolesnike te kako su potpuno mobilizirani.</p><p>Zubčić je i koordinator za pet istočnih županija te objašnjava kako u Vinkovcima, Vukovaru, Slavonskom Brodu, Virovitici, Požegi, Novoj Gradiški i Pakracu sve bolnice imaju svoj kapacitete.</p><p>- U općim bolnicama liječe se svi srednje teški i teški bolesnici, dok se najteži, kojima je prijeko potrebna pomoć disanja uz pomoć respiratora, liječe isključivo u Respiracijskom centru KBC-a Osijek, kao jedinom takvom u istočnoj Hrvatskoj. No, treba znati da, primjerice u ovom trenutku, Požega već skrbi za 30 pacijenta, Vinkovci dižu kapacitete za deset kreveta, Slavonski Brod za još 20. Ono što istok Hrvatske razlikuje od Zagreba jest to da ovdje sve bolnice, bez iznimke, liječe COVID. U Zagrebu COVID pacijente liječe samo dvije bolnice, a to su "Dubrava" i "Fran Mihaljević". Ostale bolnice ne žele primiti takve pacijente - govori Zubčić. </p><p>Ukoliko se popune svi bolnički kapaciteti, zadnja linija su dvorane, što kaže Zubčić, nitko ne želi. </p><p>- Gradski vrt proljetos je bio pripremljen za prihvat približno 400 ljudi, ali taj kapacitet može se povećavati na dvije pomoćne dvorane. To je scenarij koji si možete vidjeti ako pogledate neki od filmova katastrofe. Stotine ljudi koji zapomažu i izbezumljene medicinske sestre i tehničari koji pokušavaju pružiti pomoć. Opći kaos - upozorava ravnatelj KBC-a Osijek. </p><p>Napominje kako je trenutno u bolnici 29 pozitivnih liječnika i 55 sestara.</p><p>- Mi smo velik sustav i smatramo da nas manjak djelatnika, sve do 15 posto, ne može ozbiljnije uzdrmati. Na Anesteziologiji smo imali 13 pozitivnih liječnika, ali smo izgurali 15 dana bez da se išta dramatično dogodilo - izjavio je Zubčić za <strong><a href="https://www.glas-slavonije.hr/447308/1/Nastavi-li-broj-zarazenih-rasti-ovim-tempom-mjesta-u-bolnici-nece-biti-za-sve">Glas Slavonije. </a></strong></p>