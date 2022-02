Ravnatelja Gornjogradske gimnazije u Zagrebu, Radovana Librića, četiri mjeseca, od listopada do prošlog tjedna, njegovom je odlukom mijenjala tadašnja, a i sadašnja predsjednica Školskog odbora, školska pedagoginja Maja Vulić. No, kako su nas upozorili zaposlenici škole, u ta četiri mjeseca došlo je do kršenja više zakonskih odredbi, kao i Statuta same škole, zbog čega su upitne brojne odluke donesene u tome periodu.

Naime, pri imenovanju gđe Vulić nisu ispoštovani zakonski propisi da preuzme tu poziciju, zbog čega su upitne odluke koje je ona donosila i potpisivala, upozoravaju naši sugovornici.

Kako nam kažu, u ta četiri mjeseca gđa Vulić bila je na funkciji ravnateljice, ali i predsjednice Školskog odbora, tijela koje imenuje ravnatelja, te nadzire njegov rad. U tako pravno nejasnom položaju sudjelovala je, ističu, u sastancima ravnatelja u Gradskom uredu za obrazovanje, donosila odluke o Covid potvrdama, potpisivala plaće i materijalna davanja, otvarala natječaje za nove djelatnike, odlučivala o financijskim izdacima škole. Primjerice, škola trenutno provodi natječaje za zapošljavanje nastavnika geografije, latinskog jezika, voditelja računovodstva...

Odnosno, Maja Vulić bila je šefica sama sebi. Kako smo se savjetovali s nekoliko školskih pravnika, te ravnatelja, ukazano nam je da imenovanje vd ravnatelja, prema Zakonu o odgoju i obrazovanju, taj isti Školski odbor mora potvrditi, a izabrana osoba potpisuje poseban ugovor o tome. Školski odbor odlučuje i o zamjeni za ravnatelja u slučaju njegove privremene spriječenosti, što propisuje i Statut Gornjogradske gimnazije.

Sve to se u ovome slučaju nije dogodilo, a Školski odbor Gornjogradske gimnazije, saznajemo, čak se nije ni sastao u ovome periodu. Osim toga, zbog natječaja za članove školskih odbora iz reda osnivača koji Grad Zagreb već mjesecima provodi, trenutno školski odbor ima samo četiri od sedam članova.

Prema prijavi upućenoj nadležnim institucijama, Prosvjetnoj inspekciji Ministarstva znanosti i obrazovanja, zagrebačkom Gradskom uredu za obrazovanje, te nadležnim sindikatima, a koja nam je proslijeđena, može se vidjeti kako je ravnatelj Librić na bolovanje otišao početkom listopada. Maju Vulić je, saznajemo, imenovao usmeno, a Školski odbor, te ostali zaposlenici škole o tome su izviješteni tek na inzistiranje nekih od kolega da se razjasni što je s ravnateljem.

To su saznali, kaže naš izvor, tek na sjednici Nastavničkog vijeća škole 15. studenog. Zaposlenicima je uskoro i proslijeđena punomoć koju je ravnatelj s datumom 25. listopada potpisao Maji Vulić "da zastupa Gornjogradsku gimnaziju sa svim ovlastima koje ima ravnatelj iz Članka 37. Zakona o ustanovama".

Prema tome Članku, "ravnatelj ustanove može dati punomoć drugoj osobi da zastupa ustanovu u pravnom prometu. Punomoć može dati samo u granicama svojih ovlasti, a daje se sukladno odredbama zakona kojim se uređuju obvezni odnosi".

Iako prema Zakonu o ustanovama na koji se ravnatelj pozvao ova situacija može protumačiti "čistom", činjenica je da je prekršio Statut vlastite škole. Naime, Članak 78. Statuta jasno propisuje kako u slučaju privremene spriječenosti ravnatelja, ravnatelja zamjenjuje osoba iz redova Nastavničkog vijeća koja nije član Školskog odbora. O toj osobi odlučuje Školski odbor, i to u roku od tri dana od početka spriječenosti ravnatelja Škole.

No sve to se nije odradilo u Gornjogradskoj gimnaziji. Cijela ova situacija potrajala je do prošlog tjedna, kad se ravnatelj Librić vratio na posao. Dio zaposlenika smatra kako su im prekršena radna prava, jer je na glavnoj poziciji poslodavca bila osoba koja je izabrana da štiti njihove interese.

- Ovo sve ukazuje na to koliku moć zapravo imaju ravnatelji i školski odbori. Škole su javne institucije, a ravnatelji imaju javnu odgovornost. No očito je ta odgovornost vrlo rastezljiv pojam - ističu zaposlenici škole, dodajući i kako se debelo kasni s obnovom same zgrade Gornjogradske gimnazije, za što jednako tako ne dobivaju nikakve odgovore od uprave škole.

Kontaktirali smo ravnatelja Librića, te gđu Vulić. Na pismeni upit odgovor nismo dobili, a u telefonskom razgovoru ravnatelj je kazao sljedeće:

- Otkud vam pravo zvati me na moj privatni telefonski broj? Tko vam je dao moj broj? Znam tko vam je dao informacije.

Na naš ponovljeni poziv i pitanje je li to sve što želi reći na naš upit, spustio je slušalicu.

Slično je reagirala i predsjednica Školskog odbora Maja Vulić.

- Tko vam je rekao da je inspekcija došla? Gospođo ja nisam dužna odgovarati na Vaša pitanja.

Nakon što smo joj odgovorili kako je škola javna ustanova, te kako se radi o interesu javnosti, dodala je:

- Nisam, doviđenja.

Također je prekinula telefonski razgovor.

Odgovore smo zatražili i od nadležnog Ministarstva, te Gradskog ureda. Iz zagrebačkog Gradskog ureda za obrazovanje poručuju sljedeće:

"Gospodin Librić još uvijek je ravnatelj Gornjogradske gimnazije. Ističemo, međutim, da pitanje zakonitosti njegove zamjene tijekom privremenog odsustva s posla nije u nadležnosti ovog Ureda već resornog ministarstva i Prosvjetne inspekcije."

A iz nadležnog ministarstva potvrdili su kako se provodi inspekcijski postupak:

"Ministarstvo znanosti i obrazovanja zaprimilo je predstavku vezano uz navedenu temu. Pokrenuta je procedura pokretanja inspekcijskog postupka. Provodeći inspekcijski nadzor, inspektor je dužan čuvati osobne i druge povjerljive podatke koje sazna u obavljanju svojih dužnosti kao službenu tajnu, te postupati tako da se ne ugrozi zakonom ili drugim propisom utvrđena tajna".

Ponovimo, zbog podnesene predstavke Prosvjetna inspekcija provodi inspekcijski nadzor u Gornjogradskoj gimnaziji. Radi se o javnoj ustanovi, te o javnoj funkciji ravnatelja, zbog čega je moguće kršenje propisa i Statuta vlastite ustanove od interesa javnosti, što je bio povod da se pozabavimo ovim pitanjem.