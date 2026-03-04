Obavijesti

IMOVINSKA KARTICA

Ravnatelj Porezne prima gotovo 4000 eura plaće, a posjeduje obveznice i trezorske zapise

Piše Snježana Krnetić,
Ravnatelj Porezne prima gotovo 4000 eura plaće, a posjeduje obveznice i trezorske zapise
Zagreb: Ministarstvo financija objasnilo kako je otkrivena pljačka INA-e | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Nezakonita rješenja o porezu na nekretnine izazvala su bijes građana, a Porezna najavljuje ispravke. Donosimo imovinsku karticu Božidara Kutleše

Bijes građana izazvala su rješenja Porezne uprave, potpuno nezakonita, temeljem kojih moraju platiti stotine eura poreza na nekretnine. Rješenja su poslali ljudima za nekretnine u kojima žive ili su u najmu. Iz Porezne su objavili da će bez odgode ispraviti sva pogrešna rješenja te upućuju građane koji su dobili rješenja, a smatraju da su pogrešna, da im se obrate. U nastavku donosimo imovinsku karticu prvog čovjeka Porezne uprave Božidara Kutleše, koji je na toj poziciji od 2020. godine. Ravnatelj Poreze mjesečno prima plaću pod 3.986 eura. Uz redovnu plaću, Kutleša je prijavio i dodatne primitke. Naveo je prihod od drugog dohotka u godišnjem iznosu od 6.403 eura, kao i 84,48 eura godišnje prihoda od kapitala.

U imovinskoj kartici evidentirani su i jednokratni primici. Među njima je 474 eura godišnje ostvarenih po osnovi kamata na obveznice, zatim pet jednokratnih primitaka ostvarenih na temelju trezorskih zapisa, koji ukupno iznose 600 eura, kao i 541 euro ostvaren otkupom police osiguranja.

Od imovine, ravnatelj Porezne uprave prijavio je stan površine 104 četvorna metra u Zagrebu, čija je procijenjena vrijednost 253.000 eura, a koji je stečen prodajom ranije imovine, odnosno stana. Vlasnik je i osobnog automobila marke Toyota iz 2011. godine, procijenjene vrijednosti 5.520 eura, kupljenog iz primitaka ostvarenih radom.

Kutleša je u kartici naveo i financijsku imovinu, uključujući 818 dionica Ingra, 30 dionica Podravka i četiri dionice Petrokemija, pri čemu ni u jednom slučaju nema udio veći od pet posto. Štednju je uložio u državne obveznice i trezorske zapise. Prijavio je obveznice u vrijednosti od 13.000 eura te trezorske zapise u iznosu od 30.000 eura. Njegova supruga također posjeduje obveznice, i to u iznosima od 9.000 i 2.000 eura, kupljene iz štednje.

Kutlešina supruga zaposlena je u Ministarstvo obrane RH, gdje prima oko 1.500 eura plaće, a prijavila je i jednokratni primitak od 297 eura ostvaren na temelju obveznice. U kartici je navedena i godišnja potpora za maloljetno dijete u iznosu od 3.345 eura, koja je vezana uz sportski razvoj.

