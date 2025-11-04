Ravnatelji škola protiv liječnika zbog ispričnica: Želite samo rješenja za svoju korist

40,198.448 sati, toliko su lani s nastave izostali učenici osnovnih i srednjih škola u Hrvatskoj. Većina tih milijuna sati je opravdana (39,499.007), a većinu tih sati opravdali su roditelji, prema mogućnosti koju im dopušta Pravilnik o pedagoškim mjerama.

Ta situacija ponavlja se već godinama, ali i pogoršava. Roditelji, naime, imaju mogućnost svome djetetu opravdati do tri dana izostanka s nastave, neograničeno puta u godini. Pravilnik je prije osam godina izmijenjen na zahtjev liječnika, jer su im čekaonice bile ispunjene djecom i roditeljima zbog sitnih probavnih problema, šmrcavica, glavobolja... U tome trenutku, mjera se činila razumnom i oslobodila je ne samo čekaonice i liječnike, već i roditelje, ali i škole, brojne nepotrebne administracije.

Od viroze do putovanja

No svaki put u pakao popločen je dobrim namjerama. Roditelji su počeli opravdavati toliko izostanaka da neka djeca ne uspiju ni odraditi dovoljno nastave da polažu testove. Od realnih razloga, sitnih zdravstvenih problema, do ispričavanja četvrtka i petka zbog obiteljskih putovanja, pa sve do najčešćih izostanaka zbog - testova.

Već nekoliko godina vodi se bitka oko ove mjere, a Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih ove jeseni odlučilo je tome stati na kraj, te najavilo kako će uskoro u e-savjetovanje poslati izmjene Pravilnika o pedagoškim mjerama. Po tome prijedlogu, roditelji će moći opravdati oko 100 izostanaka u polugodištu.

- Prema izmjenama Pravilnika o pedagoškim mjerama, roditelji će moći opravdati izostanak djeteta iz škole dva puta po tri dana u jednom polugodištu. Do sada roditelji su mogli opravdavati izostanke do tri dana neograničeno puta godišnje, a sada bi se ograničenje uvelo zbog brojnih zloupotreba dosadašnje mogućnosti opravdavanja izostanaka - najavio je prošli tjedan ministar Radovan Fuchs.

90 sati izostanaka po učeniku

Kako je objavio u četvrtak, učenici su prošle godine imali više od 40 milijuna sati izostanaka, od čega se više od 20 milijuna odnosi na osnovne škole, a oko 16 i pol milijuna na srednje škole.



- Kad to sve skupa 'uprosječite', broj opravdanih izostanaka po učeniku u srednjoj školi je negdje oko 115, a 90 i nešto u osnovnoj školi - rekao je.

No iako je objavio kako očekuje da će liječnici obiteljske medicine to prihvatiti i da neće biti prevelikih problema, njihova negativna reakcija je stigla odmah. Iz Koordinacije hrvatske obiteljske medicine (KOHOM) poručili su kako je odluka loša i znači "povratak na staro".

- Hrvatska obiteljska medicina suočava se s problemom deficita liječnika, a novo administrativno opterećenje pisanja ispričnica za blaga stanja, koja prolaze sama od sebe i koja roditelj može sam opravdati, dodatno bi opteretilo liječnike - poručili su.

Liječnici nezadovoljni

Smatraju i kako će roditelji dovoditi djecu koja ne trebaju nužno medicinsku skrb, što će pogoršati situaciju u čekaonicama, ali i mogućnost da se djeca zaraze.

U ponedjeljak je stigla reakcija na njihovu reakciju. U javnome pismu udruge ravnatelja osnovnih i srednjih škola ocjenjuju neprihvatljivom reakciju KoHOM-a, te su istaknuli da su izmjene nužne zbog sve većeg broja izostanaka, a smatraju i da neće uzrokovati zagušenje ordinacija.

- Sada kada se konačno predlaže ograničavanje opravdavanja roditelja kao moguće rješenje, opet se vraćamo na poziciju da liječnici obiteljske medicine žele da se isključivo njihovo viđenje ugradi u pravilnik iz područja odgoja i obrazovanja - ističu Hrvatska udruga ravnatelja osnovnih škola (HUROŠ) i Udruga hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja (UHSR).

Udruge su pozvale na potrebu kontinuirane i snažne intersektorske suradnje "kako bi osnažili djecu i mlade u mentalnom zdravlju, razvoju nenasilne komunikacije, empatije i odgovornosti za svoje postupke".

'Ovo je neprimjerena reakcija'

Kako su napisali, briga o dobrobiti učenika trebala biti zajednički primarni interes te da bi se svi trebali koncentrirati na zajedničko rješavanje problema, "umjesto ovakve neprimjerene reakcije kojom se napada sve koji žele urediti načine opravdavanja izostanaka".

- I prije osam godina smo upozoravali da će ta promjena imati negativne posljedice. To se i dogodilo. Broj sati izostanaka svake se godine povećavao, a zdravstveno stanje učenika nije se poboljšalo. Svake godine su udruge ravnatelja upozoravale Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih da je potrebno ograničiti pravo roditelja na dane koje može opravdati - upozorile su čelnice udruga Antonija Mirosavljević i Suzana Hitrec, te pozvale na hitno i donošenje izmjena Pravilnika.