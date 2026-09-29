Ravnatelji: Spremni smo i za online nastavu, ali ako štrajk potraje dulje od tri dana...

Zagrebački ravnatelji srednjih škola i drugog dana štrajka ZET-a i drugih komunalnih poduzeća broje smanjeni broj učenika. Dragan Karlušić, ravnatelj Strojarske tehničke škole Fausta Vrančića, kaže nam kako je mnogo njihovih učenika iz gradskog predgrađa, te imaju dosta poteškoća s dolaskom.

- Nedostaje nam oko deset posto učenika. Iz Ministarstva zasad nema nikakvih preporuka, roditelji mogu opravdati do tri dana izostanaka i mi ćemo uvažiti sve te ispričnice, te opravdati izostanke. Ipak, svaki izostanak mora se opravdati. No ako se štrajk produlji na više od tri dana, Ministarstvo će nam morati dati daljnje preporuke - ističe Karlušić.

Učenici dolaze biciklima, Bajsevima, električnim romobilima, dovoze ih roditelji, taksiji, kažu ravnatelji. Kako je istaknuo Zlatno Stić, ravnatelj Prirodoslovne škole Vladimira Preloga, za Jutarnji list, ispred njihove škole bilo je tri puta više bicikala ispred škole nego inače. U korist svima ide i lijepo vrijeme, pa nije problem provozati se biciklom.

No u problemu su učenici koji u Zagreb dolaze iz gradova poput Zaprešića, u kojem također prometuje ZET. Nastavnici redovno dolaze, ističu ravnatelji, te nema problema s održavanjem satnice.

Iz Grada Zagreba potvrdili su nam da većeg izostanka učenika nema. Gradski ured za obrazovanje svakog dana štrajka proveo je anketu među svih 258 ustanova o broju učenika. Kako ističu, daljnje odluke donijet će ako se štrajk nastavi i ako se ispostavi da velik broj učenika zbog toga ne dolazi na nastavu. Nešto više izostanaka bilježi nekoliko srednjih škola koje imaju velik broj učenika putnika, ali škole su u kontaktu s roditeljima i učenicima, te im šalju sve informacije i materijale.

Ravnatelji od prvog dana razmišljaju i o online nastavi. Pitamo ravnatelja Karlušića mogu li oni organizirati online nastavu, s obzirom na praktičnu nastavu koja se odvija u radionicama i labosima.

- Svi smo spremni ponovo aktivirati online nastavu, to smo već isprobali i neće biti problem prebaciti se. No to mi ne možemo sami odlučiti, za to mora doći uputa Ministarstva - kaže.

Zlatko Stić ističe kako je u utorak u školu došlo više učenika nego u ponedjeljak, te kako ne planiraju online nastavu.

Što se tiče osnovnih škola, tamo je situacija uglavnom redovna, jer većina učenika živi u području svojih škola, ili ih dovoze roditelji. Kako je za Hinu kazala Antonija Mirosavljević, predsjednica Hrvatske udruge ravnatelja osnovnih škola, i nastavnici su u utorak stigli na vrijeme.

Ministar Radovan Fuchs u ponedjeljak je istaknuo kako nisu dali nikakve upute zagrebačkim školama.

- Ravnatelji su savjesni, ozbiljni ljudi, kao i svi nastavnici i učitelj. I do sada je bilo, ako učenik kasni zbog nekih problema u prometu dobije ispričan sat, tako će se škole ponašati i sada. Svako kašnjenje i izostanak ipak se treba opravdati - rekao je.

