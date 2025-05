Ravnateljica XII. gimnazije: Da, zatvorila sam ventil! Zaplijenila sam vreću punu pištolja na vodu

"Bliži se kraj škole maturantima, te je ravnateljica htjela unaprijed reagirati i "riješiti" problem prije nego što eskalira. Već zadnjih nekoliko godina u našoj je školi tradicija da se maturanti gađaju pištoljima na vodu. Ovakve aktivnosti mogu postati problem ako se pretjera i možemo razumijeti brigu administracije škole, ali također smatramo da je krajnja granica zatvoriti vodu na glavni ventil. Ovim je potezom ravnateljica ustvari onemogućila normalan pristup vodi, ali i najosnovnijim higijenskim potrebama", poruka je koja je u srijedu ujutro stigla našoj redakciji.

Učenici XII. gimnazije u Zagrebu požalili su nam se kako je ravnateljica Jadranka Vlahovec u ponedjeljak zatvorila glavni ventil za vodu u školu kako bi spriječila maturante da zalijevaju cijelu školu. No to onemogućuje korištenje zahoda, a učenici ne mogu ni oprati ruke, ili popiti vodu, požalili su se.

"Ravnateljica tvrdi kako su učenici obavješteni kako i gdje mogu prati ruke i dobiti vodu za piće. Ako se pod normalnim uvjetima smatra da se voda može dobiti samo osobno u kuhinji od ravnateljice gdje se nalaze plastične čaše (ravnateljica pola vremena patrolira po školi i skuplja vodene pištolje tako da se ni ne može doći do nje.. mi smo htjeli popiti vodu, te smo se obratili psihologici, no ona nas je obavjestila kako nas ne može pustiti u kuhinju bez ravnateljice... - pišu nam učenici, koji poručuju da su potpuno zgroženi ovom situacijom, ali da ih nitko u školi ne sluša.

Problem pranja ruku i odlaska na wc je "potpuno nova i jeziva priča", ističu.

- Klasičnog pranja ruku nema, sve što nam je 'omogućeno' su dezificijensi postavljeni u toaletu. Koliko god oni ubijali bakterije, ovdje se radi o srednjoj školi, o tinejdžerima, gdje bismo svi trebali prati ruke minimalno 5 puta na dan, a ne nula. Ne mogu vjerovati da pišem ovako neku vijest u 2025. godini, zaista smo potreseni i nadamo se pomoći - pišu nam.

Nazvali smo ravnateljicu Vlahovec koja nam se odmah javila i potvrdila navode učenika, ali i iznijela malo drugačiju stranu priče. Da, trenutno u školi vlada opsadno stanje, ali ne samo zbog njezine odluke.

- U ponedjeljak smo zaplijenili cijelu vreću vodenih pištolja, i to onih najvećih, tzv. mitraljeza. Nažalost, lani smo imali zaista neugodne situacije, primjerice, doslovce su napravili poplavu u cijeloj školi, spremačice nisu mogle sve očistiti, a to je veliki sigurnosni rizik. zalili su profesoricu od glave do pete. Ona nije mogla otići kući presvući se, morala je iste te maturante cijeli dan ispitivati jer im je kraj godine, pa je cijeli dan bila mokra. Osim toga, vodenim balonima gađaju zidove, voda curi po električnim instalacijama, a čak su stavljali i sapunicu u pištolje. Stubište je bilo toliko sklisko da se nije moglo hodati - opisuje nam ravnateljica.

Maturanti su svjesni kako im škola više ništa ne može, ovo su im zadnji dani obrazovanja i ne može im se više dijeliti pedagoške mjere ili neke druge sankcije. Njihova zabava im je važnija i jednostavno nemaju razumijevanja za ostatak škole, koju pohađa oko 400 učenika. Osim toga, to je nova škola, a količina vode bila je tolika da se već i parket počeo dizati, ističe.

S obzirom na to da je cijela situacija potencijalno opasna, dodaje, prošle godine je jedan učenik i pao, odlučila je za ovih nekoliko dana povući radikalan potez.

- Jučer smo u nekom trenutku zatvorili ventil, no pustili smo vodu poslije velikog odmora. Svi su obaviješteni da mogu doći oprati ruke, te da se mogu doći napiti vode na pripremljenim mjestima. Danas otvorila jedan toalet, no cijela ova situacija trajat će samo dok maturanti ne odu. U ponedjeljak će već sve biti redovno - kaže Jadranka Vlahovec.

Poslali smo upit Gradskom uredu za obrazovanje o tome je li ovakav potez ravnateljice opravdan, ali i o tome imaju li prijave iz drugih škola o neprimjerenom ponašanju maturanata. Odgovor ćemo objaviti kad ga dobijemo.