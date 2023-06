Ravnateljica bolnice Sveti Duh o smrti pacijenta u čekaonici: 'Mi smo šokirani. Ozbiljne optužbe'

Nižu se reakcije na šokantne zaključke zdravstvene inspekcije o pacijentu koji je preminuo u čekaonici Hitne pomoći u KB Sveti Duh. Ministarstvo zdravstva u nalazu ukazuje na nesavjesno liječenje, trgovinu utjecajem i krivotvorenje dokumenata, a slučaj je proslijeđen DORH-u.

Obitelji preminulog sporan je uzrok smrti, a gradonačelnik Tomislav Tomašević ne zna ništa, iako se radi o gradskoj bolnici. Ravnateljica KB Sveti Duh Ana-Maria Šimundić u srijedu nije htjela komentirati događanja, no u četvrtak je za Dnevnik Nove TV otkrila da se nalaz inspekcije u mnogočemu podudara s njihovim.

Bolnica utvrdila da trgovanja utjecajem nije bilo

- U većem dijelu nalaz se podudara s našim, obavijest Ministarstva koju smo danas dobili također upućuje na propuste u vođenju medicinske dokumentacije što je utvrdilo i naše Povjerenstvo za unutarnji nadzor- navodi.

Na pitanje je li Povjerenstvo utvrdilo da je bilo trgovanja utjecajem, rekla je da su tim dijelom bili zatečeni te da, prema njihovim saznanjima, toga nije bilo.

- Ja sama nisam nikom nalagala takve radnje niti mi je poznato po dokumentaciji koju imam da su se takve radnje činile. Ako se to događalo, to je kategorija kaznenog djela i pojedinci koji su to činili moraju odgovarati, surađivat ćemo s institucijama - dodaje.

Svakodnevno razgovara s pomoćnikom

Navela je da svaki dan razgovara s pomoćnikom.

- Da i danas smo komentirali taj slučaj, svi smo zatečeni i šokirani, to su ozbiljne optužbe, još jednom smo pretresli sve naše razgovore, sva očitovanja koja smo dobili i ni u kojem koraku ne nalazimo elemente djela koje nam se stavlja na teret - kazala je Šimundić.

Obitelj se žalila da nije naveden uzrok smrti.

- Treba li uzrok smrti biti naveden na obdukcijskom nalazu ili ne, treba pitati patologe, postoje rasprave o tome, neki patolozi će staviti uzrok smrti na nalaz, neki ne- pojašnjava.

Otkrila je i da nema dokaza da je pacijenta netko netko obišao, tijekom više sati koje je proveo u bolnici.

- Sve što ja mogu vjerovati je svom Povjerenstvu i liječnicima s kojima smo komunicirali. Ja moram vjerovati svom sustavu, liječnicima, Povjerenstvu. Ako policijska istraga pokaže drugačije, to je ozbiljno kazneno djelo, ali tu odgovornost onda snosi pojedinac- ističe Šimundić.

DORH ju nije kontaktirao

DORH ju, kaže, još nije kontaktirao.

- Prema nalazima našeg Povjerenstva, izjavama liječnika, pacijent je bio zbrinut, nije bio ostavljen u čekaonici, njemu je pružena liječnička skrb, bio je zbrinut i ostavljen je do jutra da se naprave kontrolni nalazi i da se donese odluka o daljnjem tijeku- rekla je odgovorivši na pitanje je li njoj prihvatljivo da obitelj pronađe preminulog i je li on preminuo satima prije nego je to itko u bolnici primijetio.

Na ponovljeno pitanje kako je moguće da je čovjek umro bez da je itko primijetio, rekla je da u nalazima njihovog Povjerenstva stoji da je smrt bila iznenadna.

Postavljaju se pitanja i na koji način ravnateljica upravlja bolnicom ako nije upućena u neke stvari.

Nada se da će ostati na čelu bolnice

- Ja podnosim odgovornost Upravnom vijeću koje me prati već godinu i pol dana i na njima je da kažu kako upravljam bolnicom.

- Ja mislim da rezultati trebaju govoriti sami za sebe, mi uvodimo red, konsolidiramo financije, poboljšavamo i povećavamo dostupnost zdravstvenih usluga- navodi i dodaje kako se nada da ostaje na čelu bolnice do daljnjega.

Hrvatska liječnička komora također provodi nadzor i nastoji utvrditi je li bilo propusta u liječenju.

Ovo nije prva kaznena prijava koja je stigla na adresu bolnice, međutim ravnateljica i gradonačelnik tvrde da su za sve krive anonimne dojave i kontinuirano umanjuju ozbiljnost prijava.