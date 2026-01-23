Ravnateljici OB Karlovac sudi se u dva slučaja. Doznali smo o čemu se radi i koje su kazne

Povjerenstvo Hrvatske liječničke komore (HLK) za medicinsku etiku i deontologiju pokreće disciplinski postupak u dva odvojena slučaja protiv ravnateljice Opće bolnice Karlovac, liječnice Ivane Kovačić. Zahtjeve su podnijeli liječnici specijalisti zaposleni u toj bolnici, optužujući ravnateljicu za neetično i nekolegijalno postupanja, objavila je Hrvatska udruga bolničkih liječnika HUBOL.

Povjerenstvo HLK-a zaključilo je da postoji osnovana sumnja kako je ravnateljica povrijedila Kodeks medicinske etike i deontologije, i to odredbe koje obvezuju liječnike na očuvanje ugleda i dostojanstva liječničke profesije, kao i na častan, korektan i kolegijalan odnos prema drugim liječnicima. Disciplinski postupak u ovim slučajevima provodit će Časni sud Hrvatske liječničke komore.

Kako doznajemo iz dobro upućenih izvora, riječ je o slučaju dviju liječnica specijalistica hematologije kojima je ravnateljica odbijala potpisati anekse ugovora o radu s pripadajućim, zakonom i kolektivnim ugovorom propisanim koeficijentima. Zbog takvog postupanja liječnice nisu mogle ostvariti svoja radna prava unutar same bolnice. Tek nakon što je Hrvatska udruga bolničkih liječnika prošlo ljeto izašla u javnost i upozorila na problem, u slučaj su se uključili Ministarstvo zdravstva i Upravno vijeće bolnice, nakon čega su nepravilnosti ispravljene, a prava liječnica konačno riješena.

Prema dostupnim informacijama, unatoč tome što su nadležna tijela kasnije otklonila posljedice spornih odluka, upravo je odbijanje ravnateljice da liječnicama prizna pripadajuće koeficijente jedan od ključnih elemenata koji se razmatra u disciplinskom postupku. Uz taj slučaj, protiv ravnateljice postoji i niz drugih prijava koje se odnose na kršenje radnih prava, neetično postupanje i narušavanje profesionalnih odnosa u bolnici.

Ovo su moguće sankcije

Naši sugovornici objašnjavaju nam da pokretanje disciplinskog postupka znači da je nadležno tijelo utvrdilo kako postoji osnovana sumnja da je određena osoba prekršila pravila struke ili profesionalne etike te da se zbog toga pokreće službeni postupak utvrđivanja odgovornosti.

U ovom konkretnom slučaju to znači da je Povjerenstvo Hrvatske liječničke komore za medicinsku etiku i deontologiju ocijenilo je da prijave protiv ravnateljice imaju dovoljno elemenata za daljnje postupanje.

Time nije unaprijed utvrđena krivnja, nego se otvara postupak u kojem će se činjenice detaljno ispitivati. Predmet preuzima Časni sud Hrvatske liječničke komore, koji vodi disciplinski postupak. U postupku se razmatra je li došlo do povrede Kodeksa medicinske etike i deontologije, uz saslušanje uključenih strana i pregled dokaza.

Ako se u postupku utvrdi odgovornost, kako nam objašnjavaju izvori, moguće sankcije za ravnateljicu karlovačke bolnice mogu uključivati opomenu ili ukor, novčanu kaznu, privremeno ograničenje prava na rad, a u u najtežim slučajevima, oduzimanje licence za rad. Ako se povreda ne dokaže, postupak se obustavlja.

Ukratko, pokretanje disciplinskog postupka je formalni i ozbiljan korak kojim se štiti profesionalni standard struke, ali ne znači automatski da je osoba kriva.

Kontaktirali smo ravnateljicu Ivanu Kovačić.

- Aktivno ću sudjelovati u postupku koji će voditi Hrvatska liječnička komora. Uvjerena sam da ću dokazati kako posao ravnateljice Opće bolnice Karlovac obavljam stručno, profesionalno i savjesno, pridržavajući se najviših standarda medicinske etike te njegujući pošten i kolegijalan odnos prema kolegama. Kao liječnici s više od 25 godina iskustva u radu s pacijentima, u fokusu će mi uvijek biti pacijenti, njihovo zdravlje i pravo na kvalitetnu i pravodobnu zdravstvenu uslugu. Budući da se u priopćenju HUBOL-a navode sudske tužbe za mobing, koristim priliku da te navode demantiram, jer niti jedna sudska tužba za mobing nije podnesena - kazala je Kovačić za 24sata.

Hrvatska udruga bolničkih liječnika (HUBOL) podsjeća da je upravo slučaj mobinga i prisile prema liječnicima tijekom 2025. godine razotkrio ozbiljne probleme u upravljanju Općom bolnicom Karlovac. Tek nakon što je HUBOL u srpnju prošle godine javno upozorio na situaciju i zatražio izvanredni nadzor Zdravstvene inspekcije Ministarstva zdravstva, Upravno vijeće bolnice poduzelo je mjere te riješilo probleme povreda radnog prava nastale odlukama ravnateljice Kovačić.

Prema navodima HUBOL-a, stanje u Karlovačkoj bolnici i dalje je zabrinjavajuće. U posljednje dvije godine bolnicu je napustilo više od 20 liječnika specijalista, a trend odlazaka se nastavlja. Devetero liječnika prijavilo je ravnateljicu bolničkom povjereniku za zaštitu dostojanstva radnika zbog zlostavljanja na radnom mjestu. Četvero liječnika podnijelo je prijavu Časnom sudu HLK-a zbog kršenja Kodeksa medicinske etike i deontologije, dok je dvoje liječnika, zbog mobinga, bilo prisiljeno potražiti sudsku zaštitu.

Iz HUBOL-a upozoravaju kako izostanak povjerenja, degradacija liječničke profesije te ozbiljno narušeni međuljudski odnosi imaju izravan negativan utjecaj na kvalitetu zdravstvene zaštite koju bolnica pruža pacijentima.

Udruga smatra da je pokretanje disciplinskog postupka protiv ravnateljice Opće bolnice Karlovac važan korak u zaštiti dostojanstva liječničke profesije, ali i u rasvjetljavanju profesionalne i etičke odgovornosti upravljanja tom zdravstvenom ustanovom.