'Razbijač bunkera' probušio je krov iranske baze za nuklearno oružje. Ovako je prije izgledala

Nove satelitske snimke otkrile su svježu štetu na postrojenju unutar iranskog vojnog kompleksa Parchin, lokaciji koja se dugo povezuje s tajnim nuklearnim programom. Fotografije koje je objavila američka obavještajna tvrtka Vantor prikazuju tri golema i precizna udarna kratera na krovu postrojenja Taleghan 2, što je odmah potaknulo spekulacije da je utvrđeni podzemni objekt pogođen jednom od najmoćnijih konvencionalnih bombi na svijetu.

Precizni udari na utvrđeni kompleks

Komercijalne satelitske snimke snimljene 11. ožujka prikazuju tri velike rupe probijene kroz krov ojačanog bunkera Taleghan 2, smještenog tridesetak kilometara jugoistočno od Teherana. Analitičari ističu kako poravnanje kratera u gotovo savršenoj liniji sugerira ciljani napad na podzemnu strukturu. Zanimljivo je da su snimke od 6. ožujka potvrdile da su drugi dijelovi kompleksa Parchin već bili meta napada, no Taleghan 2 tada je ostao netaknut. Najnovije fotografije stoga predstavljaju prvi dokaz izravnog pogotka na samo postrojenje u sklopu aktualnih vojnih operacija.

Postrojenje je desetljećima u fokusu zapadnih obavještajnih službi zbog sumnji da se u njemu nalazila oprema za testiranje visokoeksplozivnih komponenti ključnih za aktiviranje nuklearne detonacije. Zbog svoje strateške važnosti, Iran je proteklih mjeseci ulagao goleme napore kako bi ga zaštitio.

Tragovi "Razbijača bunkera"

Iako službene potvrde o korištenom streljivu nema, veličina i izgled udarnih točaka snažno podsjećaju na štetu viđenu na iranskim nuklearnim postrojenjima Fordow i Natanz nakon prošlogodišnje američke operacije kodnog naziva "Ponoćni čekić". Tada su američki bombarderi B-2 na te lokacije izbacili bombe GBU-57/B, poznate kao MOP (Massive Ordnance Penetrator). Riječ je o razornoj bombi teškoj oko 13,6 tona, dizajniranoj upravo za probijanje duboko ukopanih i višestruko ojačanih bunkera.

Jedini zrakoplov u američkom arsenalu koji može nositi ovo oružje je "nevidljivi" bombarder B-2 Spirit, pri čemu svaki može ponijeti po dvije takve bombe. Poznato je da B-2 bombarderi sudjeluju u napadima na Iran od prve noći sukoba, no američko Središnje zapovjedništvo (CENTCOM) odbilo je komentirati jesu li bombe GBU-57/B korištene u napadu na Taleghan 2. Alternativna je mogućnost da je korišten niz manjih bombi za probijanje bunkera koje su sukcesivno gađale istu točku kako bi postigle sličan učinak.

Utrka s vremenom i iranski pokušaj zaštite

Napad je uslijedio nakon višemjesečnih iranskih napora da se postrojenje dodatno zaštiti od zračnih udara. Satelitske snimke od studenog 2025. i siječnja 2026. pokazuju kako je Iran užurbano gradio novi betonski oklop oko objekta, koji je potom prekriven debelim slojevima zemlje. Analitičari su takve aktivnosti uočili i uoči prošlogodišnjih udara u sklopu operacije "Ponoćni čekić", što ukazuje na jasan obrazac utvrđivanja ključnih lokacija u iščekivanju napada.

Upravo bi to dodatno ojačavanje moglo biti razlog zašto je donesena odluka o upotrebi najsnažnijih bombi. Za razliku od postrojenja Fordow, gdje su bombe prošle godine bacane kroz ventilacijske otvore kako bi prodrle duboko u planinu, na Taleghanu 2 takvi otvori nisu vidljivi. To je moglo natjerati planere napada da se oslone na sirovu snagu bombi od 13 tona kako bi osigurali potpuno uništenje mete visokog prioriteta.

Strateška meta u srcu nuklearnog programa

Udar na Taleghan 2 u skladu je s proklamiranim ciljem američke vojske o neutralizaciji iranskog nuklearnog programa. Lokacija je desetljećima povezana s optužbama o radu na nuklearnom oružju, što su iranski dužnosnici dosljedno poricali. Vjeruje se da je Taleghan 2 bio postrojenje za proizvodnju specijaliziranih konvencionalnih eksploziva potrebnih za sklapanje nuklearnih bojevih glava, a bio je dio nekadašnjeg tajnog projekta AMAD.

Ovo nije prvi put da je Taleghan 2 na meti. Izrael je postrojenje prvi put napao još 2024. godine, a potom ponovno tijekom prošlogodišnjeg "12-dnevnog rata". Oba puta Iran je uspio obnoviti ključne dijelove kompleksa. Ostaje za vidjeti hoće li ovaj posljednji udar, bez obzira na korišteno streljivo, konačno staviti točku na aktivnosti u ovom tajnom postrojenju.