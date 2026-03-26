Razbijao po Rijeci: Pao nakon pokušaja provale u benzinsku

Policajci su dovršili kriminalističko istraživanje nad 36-godišnjim hrvatskim državljaninom kojeg terete za više kaznenih djela iz područja imovinskog kriminaliteta. Sumnja se da je 3. ožujka, tijekom noći, pokušao provaliti u trgovinu benzinske postaje na području Podmurvice. Tom prilikom razbio je staklene površine i oštetio vrata objekta, no nije uspio ući u unutrašnjost pa iz trgovine ništa nije ukrao. Iste noći, također na Podmurvicama, oštetio je i osobni automobil u vlasništvu jedne hrvatske državljanke. Daljnjim radom policije utvrđeno je kako se sumnjiči da je tijekom veljače i ožujka na području Rijeka oštetio još dva vozila.

Ukupna materijalna šteta procjenjuje se na oko 13.000 eura.

Nakon dovršetka istraživanja, protiv njega je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu zbog sumnje u pokušaj teške krađe te tri kaznena djela oštećenja tuđe stvari. Osumnjičeni je potom predan pritvorskom nadzorniku.