ŠTETA 13.000 EURA

Razbijao po Rijeci: Pao nakon pokušaja provale u benzinsku

Piše 24sata,
Foto: PU osječko-baranjska

Policija dovršila istragu nad 36-godišnjakom kojeg sumnjiče za pokušaj provale u trgovinu na benzinskoj postaji i niz oštećenja vozila na području Podmurvica

Policajci su dovršili kriminalističko istraživanje nad 36-godišnjim hrvatskim državljaninom kojeg terete za više kaznenih djela iz područja imovinskog kriminaliteta. Sumnja se da je 3. ožujka, tijekom noći, pokušao provaliti u trgovinu benzinske postaje na području Podmurvice. Tom prilikom razbio je staklene površine i oštetio vrata objekta, no nije uspio ući u unutrašnjost pa iz trgovine ništa nije ukrao. Iste noći, također na Podmurvicama, oštetio je i osobni automobil u vlasništvu jedne hrvatske državljanke. Daljnjim radom policije utvrđeno je kako se sumnjiči da je tijekom veljače i ožujka na području Rijeka oštetio još dva vozila.

VIDEO Policija o maskiranom lopovu u Zagrebu: 'Bile su dvije provale u zadnjih tjedan dana'

Ukupna materijalna šteta procjenjuje se na oko 13.000 eura.

Nakon dovršetka istraživanja, protiv njega je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu zbog sumnje u pokušaj teške krađe te tri kaznena djela oštećenja tuđe stvari. Osumnjičeni je potom predan pritvorskom nadzorniku.

