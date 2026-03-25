Komentari 5
VIDEO Policija o maskiranom lopovu u Zagrebu: 'Bile su dvije provale u zadnjih tjedan dana'

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: 2 min
VIDEO Policija o maskiranom lopovu u Zagrebu: 'Bile su dvije provale u zadnjih tjedan dana'
Jezive snimke maskiranog čovjeka koji s palicom u Odranskom Strmcu ulazi u tuđa dvorišta, pregledava vozila, u neke provaljuje pa kopa i krade stvari iz njih, kruže već tjednima, a mještani ne spavaju mirno

Zagrebačka policija upoznata je s objavama na društvenim mrežama oko sumnjivih kretanja i ponašanja osoba u blizini kuća na području Brezovice, rekli su nam iz policije na naš upit o maskiranom čovjeku koji već mjesec dana u Odranskom Strmcu drsko provaljuje u imovinu mještana dok oni spavaju. 

U posljednjih tjedan dana zaprimili su dvije dojave zbog provale u kuće na području Brezovice. U ponedjeljak 16. ožujka u jutarnjim satima nepoznati počinitelj provalio u kuću u vlasništvu 70-godišnjaka i ukrao novac. Visina materijalne štete iznosi nekoliko tisuća eura. 

U petak 20. ožujka u jutarnjim satima nepoznati počinitelj provalio je u kuću u vlasništvu 44-godišnjakinje i ukrao bankovnu karticu. Visina materijalne štete nije utvrđena.

VIDEO Strah zbog maskiranom provalnika u Zagrebu: 'Noću ulazi u dvorišta, provaljuje...'

- Vezano za oba navedena događaja kriminalistička istraživanja su u tijeku, dok vezano za provale u vozila na području Brezovice, Policijska uprava zagrebačka u posljednjih tjedan dana nije zaprimila ni jednu dojavu za navedeno - rekli su nam iz policije. 

Mještani u strahu

Jezive snimke maskiranog čovjeka koji s palicom u Odranskom Strmcu ulazi u tuđa dvorišta, pregledava parkirana vozila, u neke provaljuje pa kopa i krade stvari iz njih, kruže već tjednima, a mještani ne spavaju mirno. Kako nam je ispričala naša sugovornica, sve su prijavili i zagrebačkoj policiji. No, i dalje se ne zna tko je razbojnik koji drsko provaljuje kad mještani spavaju. 

- Prije mjesec dana provalnici su počeli dolazili s automobilima, parkirali bi negdje i krenuli pješice u pohod. Pretpostavljamo da su ih negdje na ulici ostavili. Prvo je susjedu nestajao alat, pa veće stvari. Tipa flakserica. Nakon toga je bio mir dva tjedna i krenuo hodati taj pješak sa snimki - govori nam sugovornica. 

Na snimkama se vidi maskirani čovjek, u ruci nosi nešto nalik palici. ulazi u dvorišta, provaljuje u automobile i iz njih uzima ono što ga zanima. Jednoj susjedi ukraden je novčanik, a u drugom nije pronašao ništa osim dječje čokoladice, pa ju je uzeo.

- Provaljivali su ljudima u automobile i u Brezovici. Nestalo je čak nekoliko automobila, sve je prijavljeno policiji - govori nam jedna sugovornica. Kako kaže, boje se, nije im svejedno.

Provaljivali u kafiće u Dubravi: Policija privela ženu i muškarca, tragaju za trećim članom bande

- Taman lijepo utoneš u san, a oni oko jedan i tri ujutro hodaju oko tvoje kuće s palicom, tko zna sa čim i provaljuju automobile. Nerealno - zaključuje.

Policija podsjeća, ali u upozorava

Iskoristili su priliku podsjetiti da je ispravno primarno o sumnji o protupravnom ponašanju obavijestiti policiju, ali i da dijeljenjem i objavama na društvenim mrežama moguće je stvoriti osjećaj nesigurnosti prije utvrđivanja svih okolnosti. A u nekim slučajevima ugroziti izvide i kriminalističko istraživanje, što ne predstavlja kvalitetan način društvene reakcije.

Ističu kako policijski službenici Policijske uprave zagrebačke uvijek s dužnom pažnjom odmah pristupaju provjerama navoda iz zaprimljenih dojava građana i poduzimaju potrebne mjere i radnje, s ciljem da se građani osjećaju sigurno na području gdje borave.  

Komentari 5
