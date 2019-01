Razbio lampu u noćnom baru i već devet mjeseci je u zatvoru

Majka kalifornijskog studenta koji je već devet mjeseci u zatvoru u Japanu jer je razbio lampu u baru, poslala je apel za oslobođenje sina.

Leah Smith tvrdi da je njezin sin Julian Adame na putovanju uhićen i zatvoren u svibnju 2018. godine u Tokiju. Adame, inače student Sveučilišta u Redlandsu, proveo je večer u obilasku barova s dvoje ljudi koje je upoznao u hostelu.

Navodno je u zadnjem od tih barova zaspao, a probudio ga je policajac koji mu je rekao da je razbio lampu te da mora platiti 100.000 jena, odnosno nešto manje od šest tisuća kuna.

Julianova majka tvrdi da su njezinog sina upozorili na bande koji se maskiraju u policajce i pljačkaju turiste. U strahu da je policijski službenik zapravo pripadnik bande, Adame mu je odbio pokazati svoju putovnicu.

Policajac mu je pokušao staviti lisice na ruke, ali se Adame navodno uplašio i opirao uhićenju. Policija ga je uhitila i odvela u pritvor. Iako se na sudu trebao pojaviti sredinom prosinca, saslušanje je odgođeno za sredinu veljače. Tako je Adame sveukupno u pritvoru već gotovo devet mjeseci.

