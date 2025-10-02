Obavijesti

News

‘Daj pare!’

Razbojnik (25) s plastičnim pištoljem pljačkao po Zagrebu. Dobio šest godina zatvora...

Piše Ivan Jukić,
Foto: PU istarska

Djelatnicima je prijetio i tražio novac, a u nekim slučajevima pobjegao je praznih ruku jer su zaposlenici uspjeli aktivirati alarm

Nikola Makijenko (25), pomoćni kuhar iz Zagreba, na Županijskom sudu u Zagrebu nepravomoćno je osuđen na šest godina zatvora zbog čak pet razbojstava i jednog pokušaja razbojstva. Uz kaznu, sud mu je produljio istražni zatvor u kojem se nalazi od sredine ožujka te naložio da trgovačkom lancu Studenac plati oko 1700 eura štete, piše Večernji list.

Makijenko je u samo nekoliko mjeseci krajem prošle i početkom ove godine s maskom na licu i plastičnim pištoljem ili nožem upadao u trgovine, automat klubove i benzinske postaje. Djelatnicima je prijetio i tražio novac, a u nekim slučajevima pobjegao je praznih ruku jer su zaposlenici uspjeli aktivirati alarm.

Tako je u jednoj zlatarnici u Sesvetama, dok je prijetio zaposlenicama plastičnim pištoljem, u trgovinu naišao kupac. Razbojnik je oružje uperio i u njega, ali se brzo dao u bijeg. Nekoliko dana kasnije slična se scena ponovila u automat klubu u Heinzelovoj ulici, no i ondje je ostao bez plijena.

S nešto više sreće naišao je u trgovini Studenca u Sesvetama, gdje je prodavačici zaprijetio mesarskim nožem i odnio više od 300 eura. Nije se zaustavio samo na tome – mjesecima kasnije na drugoj lokaciji istog lanca trgovina iščupao je cijelu blagajnu s kablovima i pobjegao, a šteta je procijenjena na gotovo 1400 eura. Njegov posljednji pokušaj odigrao se na jednoj benzinskoj postaji, gdje je djelatnici prijetio nožem i pokušao se ugurati kroz prozor prodajnog prostora. No ni tada nije uspio jer je zaposlenica uspjela aktivirati alarm.

Iako mlad, Makijenko nije nepoznat policiji ni sudovima. U njegovoj kaznenoj evidenciji već se nalaze presude za krađe, prijetnje, teške krađe i krijumčarenje ljudi. Ova nova, šestogodišnja kazna za niz razbojstava samo je nastavak kriminalne biografije koju je počeo graditi još kao tinejdžer.

Presuda zasad nije pravomoćna, a o njezinoj potvrdi ili mogućem smanjenju odlučivat će viši sud.

