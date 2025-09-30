Obavijesti

PUCNJAVA KRAJ TRŽNICE

Policija objavila detalje drame na Jarunu: Pokušao pljačkati, tukao se i izvadio plinski pištolj

Piše Iva Tomas,
Policija objavila detalje drame na Jarunu: Pokušao pljačkati, tukao se i izvadio plinski pištolj
Mladić iz BiH je pobjegao u smjeru Horvaćanske ceste gdje je ušao u stambenu zgradu kako bi se sakrio. Tu ga je policija ubrzo uhitila i privela u policijske prostorije

Pucnjava kraj tržnice na Jarunu uznemirila je građane u ponedjeljak oko 6 sati. Počinitelj je pobjegao do dolaska policije, ali ubrzo su ga uhitili. Policija je tada kratko rekla da se radilo o plinskom pištolju.

Zagrebačka policija objavila je detalje incidenta po dovršetku kriminalističkog istraživanja. Osumnjičeni mladić (27) je državljanin Bosne i Hercegovine, a pokušao je opljačkati muškarce (44 i 49). Maskirao se potkapom, prišao 49-godišnjaku i udario ga bokserom u lice, a zatim na engleskom jeziku tražio novac. Nakon što je napadnuti muškarac pružao otpor, osumnjičeni je izvadio plinski pištolj, a tada je napadnuti pobjegao prema poznaniku (44).

Osumnjičeni mladić nije odustao od svoje namjere, već je prišao 44-godišnjaku, zaprijetio mu pištoljem, a potom i od njega tražio novac na engleskom. Ponovno je zapucao prema prvom napadnutom muškarcu, koji mu je tada uspio istrgnuti pištolj iz ruke. Mladić je pobjegao u smjeru Horvaćanske ceste gdje je ušao u stambenu zgradu kako bi se sakrio. Tu ga je policija ubrzo uhitila i privela u policijske prostorije.

Nakon dovršene istrage, predali su ga pritvorskom nadzorniku i podnijeli posebno izvješće državnom odvjetništvu.

