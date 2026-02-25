Obavijesti

UHIĆEN JE

Razbojnik iz Srbije pljačkao po Osijeku. Šteta 30.000 eura
Foto: PU osječko-baranjska

U studenome prošle godine oko 17.20 sati maskiran je ušao u prostor osječke tvrtke gdje je preskočio pult te djelatnici zapovjedio da ode pod stol i da ništa ne dira

Osječko-baranjska policija u utorak je uhitila 39-godišnjaka, s prebivalištem u Srbiji, kojeg sumnjiči da je u Osijeku tijekom prošle i ove godine počinio više razbojništava kojima je, pljačkajući zlato, srebro i novac, pričinio štetu od oko 30 tisuća eura, izvijestila je policija u srijedu.

U policiji kažu kako je kriminalističkim istraživanjem utvrđena sumnja da je 39-godišnjak, 18. lipnja prošle godine, maskiran ušao u prostor tvrtke u središtu Osijeka, preskočio pult i natjerao djelatnicu da klekne na tlo te joj je zapovjedio da ga ne gleda i ne miče se. Razbojnik je potom počeo otvarati ladice i vitrine te joj i dalje zapovijedao da ne diže glavu, nakon čega je pobjegao sa srebrnim nakitom vrijednim oko pet tisuća eura.

U studenome prošle godine oko 17.20 sati maskiran je ušao u prostor osječke tvrtke gdje je preskočio pult te djelatnici zapovjedio da ode pod stol i da ništa ne dira. Tada je sa sobom odnio više desetaka zlatnih poluga, zlatne dukate te novac u raznim apoenima, pričinivši štetu od oko 24.600 eura.

Tereti ga se da je da je 23. veljače ove godine maskiran ušao u prostor tvrtke u središtu Osijeka, a kada je pokušao ući u prostor za djelatnike nije uspio jer su vrata bila zaključana, a ključ se nalazio u bravi s unutarnje strane. Potom je preskočio pregradu visoku skoro tri metra, gdje je počeo odmah vikati na djelatnicu da mu otvori sef, ali kako je djelatnica počela glasno dozivati pomoć, razbojnik je pobjegao neobavljenog posla.

Osumnjičeni razbojnik je uhićen u utorak u Osijeku uz posebne mjere opreza, a nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja u srijedu ujutro predan je pritvorskom nadzorniku i prijavljen Županijskom državnom odvjetništvu, navode u policiji.

