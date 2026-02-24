Užas u Zagrebu: Maloljetnika poprskali suzavcem i opljačkali

Dvojica nepoznatih počinitelja prišla su u nedjelju, 22. veljače oko 20.30 sati maloljetniku te ga fizički napali. Poprskali su ga suzavcem.

Maloljetnik je pobjegao te mu je tom prilikom iz odjeće ispao mobitel kojeg su počinitelji otuđili.

Liječnička pomoć pružena mu je u Klinici za dječje bolesti Zagreb gdje je utvrđeno da je lakše ozlijeđen.

U tijeku je kriminalističko istraživanje.